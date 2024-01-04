في جميع أنحاء العالم، تفشل الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال، ويسعى المزيد من القادة لتحقيق أهدافهم عسكريًا. يعتقد المزيد أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب

إيلاف من دبي: كانت الحرب في ارتفاع منذ عام 2012 تقريبًا، بعد تراجعها في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في البداية، جاءت الصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، والتي اندلعت بسبب الانتفاضات العربية عام 2011. وامتد عدم الاستقرار في ليبيا جنوبا، مما ساعد على إشعال أزمة طويلة الأمد في منطقة الساحل. تلا ذلك موجة جديدة من المعارك الكبرى: الحرب الأذربيجانية الأرمنية في عام 2020 على جيب ناغورنو كاراباخ، والقتال المروع في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا الذي بدأ بعد أسابيع، والصراع الناجم عن استيلاء جيش ميانمار على السلطة في عام 2021، وهجوم روسيا على أوكرانيا في عام 2022. أضف إلى ذلك الدمار الذي سيحدث في عام 2023 في السودان وغزة.

سلام مستحيل

في بعض ساحات القتال، يكون صنع السلام مستحيلًا. المجلس العسكري في ميانمار والضباط الذين استولوا على السلطة في منطقة الساحل عازمون على سحق المنافسين. في السودان، كانت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية مشوشة. ويسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعول على تضاؤل الدعم الغربي لكييف، إلى إجبار أوكرانيا على الاستسلام، وهي ظروف غير مستساغة بالنسبة للأوكرانيين. في كل هذه الأماكن، كانت الدبلوماسية، كما هي الآن، تدور حول إدارة التداعيات: التفاوض على وصول المساعدات الإنسانية أو تبادل الأسرى، أو إبرام صفقات مثل تلك التي أدت إلى وصول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود. وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود، إلا أنها ليست بديلاً عن المحادثات السياسية.

في أفغانستان، استولت طالبان على السلطة مع مغادرة القوات الأميركية من دون التفاوض مع الأفغان. أبرم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفاقًا في أواخر عام 2022 مع قادة المتمردين أنهى حرب تيغراي، لكنه كان بمثابة ترسيخ لانتصار أبي أكثر من كونه اتفاقًا حول مستقبل المنطقة. في العام الماضي، استعادت أذربيجان السيطرة على ناغورنو كاراباخ، وأنهى هجومها في سبتمبر ما بدأه انتصارها في حرب 2020، وأنهى مواجهة استمرت 30 عامًا حول الجيب وأجبر الأرمن على النزوح الجماعي.

كما انتهت الحروب في ليبيا وسوريا واليمن لكن من دون تسوية دائمة. في الواقع، ينتظر المتحاربون في الغالب الفرصة للاستيلاء على المزيد من الأراضي أو السلطة.

ليس جديداً أن الأطراف المتحاربة تريد التغلب على منافسيها. لكن في التسعينيات، أدت سلسلة من الاتفاقيات إلى إنهاء الصراعات في أماكن من كمبوديا والبوسنة إلى موزمبيق وليبيريا. وكانت الصفقات غير كاملة وغالباً ما كانت تنطوي على تنازلات قبيحة. إن الفترة التي شهدت الإبادة الجماعية في رواندا وإراقة الدماء في منطقة البلقان لا يمكن وصفها بالرومانسية باعتبارها عصراً ذهبياً لصنع السلام. ومع ذلك، يبدو أن سلسلة الاتفاقات تشير إلى مستقبل تفتح فيه سياسات ما بعد الحرب الباردة الأكثر هدوءًا المجال أمام الدبلوماسية. وعلى مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، كانت مثل هذه الصفقات قليلة ومتباعدة.

منعطف مروع

ربما يكون المنعطف المروع الذي شهدته الأوضاع في إسرائيل وفلسطين خلال الأشهر القليلة الماضية هو المثال الصارخ لهذا الاتجاه. لقد تلاشت جهود صنع السلام هناك منذ سنوات، وتجاهل زعماء العالم ذلك إلى حد كبير. وأبرمت عدة حكومات عربية اتفاقيات بوساطة أمريكية مع إسرائيل تجاهلت في الغالب محنة الفلسطينيين. لقد التهمت إسرائيل المزيد من الأراضي الفلسطينية، وأصبح المستوطنون يتصرفون بوحشية أكبر من أي وقت مضى، وغالباً ما يتم ذلك بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وأصبح الاحتلال أكثر قسوة من أي وقت مضى. وتلاشت آمال الفلسطينيين في إقامة دولة، كما تضاءلت مصداقية قادتهم الذين اعتمدوا على التعاون مع إسرائيل. لكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يبدأ في 7 أكتوبر، بالهجوم الذي قادته حماس والانتقام الذي شنته إسرائيل في غزة ــ لكن هذا الهجوم الذي دمر قسماً كبيراً من القطاع ويمكن أن يؤدي إلى طرد العديد من سكانه قد يمحو الأمل في السلام لجيل كامل.

المشكلة لا تتعلق في المقام الأول بممارسة الوساطة أو بالدبلوماسيين المعنيين. بل إن الأمر يكمن في السياسة العالمية. وفي لحظة التقلب، تنهار القيود المفروضة على استخدام القوة - حتى للغزو والتطهير العرقي.

انهيار علاقات الغرب مع روسيا والصين والولايات المتحدة. المنافسة تتحمل الكثير من اللوم. وحتى في الأزمات التي لا تشارك فيها بشكل مباشر، فإن القوى الكبرى تتجادل بشأن ما ينبغي أن تنطوي عليه الدبلوماسية وما إذا كانت ستلقي بثقلها خلفها أو كيف.

قوة الولايات المتحدة ليست في حالة سقوط حر، وانحدارها مقارنة بدول أخرى لا يبشر بالضرورة بالفوضى. في الواقع، سيكون مضللًا أن نبالغ في تقدير النفوذ الذي تمتعت به الولايات المتحدة كقوة مهيمنة؛ والتغاضي عن مغامراتها المزعزعة للاستقرار في العراق وليبيا وأماكن أخرى؛ أو التقليل من قوتها العسكرية اليوم. يقدم العامان الماضيان الكثير من الأدلة على نفوذ الولايات المتحدة - سواء للخير، من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، أو للشر، في تقديم الدعم غير المشروط لتدمير إسرائيل في غزة. وتتمثل المشكلة في الخلل السياسي الذي تعاني منه الولايات المتحدة وتأرجحها، وهو ما يؤدي إلى تقلب دورها العالمي. إن انتخابات عام 2024 التي يحتمل أن تكون مثيرة للانقسام والعودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يثير ولعه بالرجال الأقوياء وازدراءه للحلفاء التقليديين بالفعل الكثير من أوروبا وآسيا، يجعل العام المقبل مضطربا بشكل خاص.

أي مخاطر؟

يخشى الدبلوماسيون في منطقة القوقاز أن تسعى أذربيجان، بعد أن انتصرت في ناغورنو كاراباخ، إلى تحدي حدود أرمينيا في محاولة لانتزاع تنازلات من حكومتها بشأن طريق عبور عبر جنوب البلاد. ويشعر زعماء القرن الأفريقي بالقلق من أن آبي أحمد، بعد انتصاره في تيغراي، قد يستخدم القوة للبحث عن طريق جديد لبلاده غير الساحلية عبر إريتريا إلى البحر الأحمر. إن احتمالات حدوث أي من الأمرين، رغم أنها لا تزال منخفضة، مرتفعة بما يكفي للشعور بعدم الراحة. إن قاعدة عدم الاعتداء التي كانت أساس النظام العالمي لعقود من الزمن بدأت تتلاشى بالفعل، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى محاولة روسيا ضم المزيد من أوكرانيا. في عام 2024، سيكون خطر انتقال القادة إلى ما هو أبعد من قمع المعارضة في الداخل أو التدخل في الخارج من خلال وكلاء لغزو الجيران فعليًا، أكثر خطورة مما كان عليه منذ سنوات.

خطر اندلاع حريق أوسع نطاقا يلقي بظلاله على قائمة هذا العام. لدى القوى الكبرى حوافز قوية لعدم قتال بعضها البعض، لكن المزيد من الصراعات تستعر وتتصاعد التوترات على طول خطوط الصدع الأكثر خطورة في العالم، بينها أوكرانيا، والبحر الأحمر، وتايوان، وبحر الصين الجنوبي. إن الحديث الفضفاض عن الحرب في بكين وموسكو وواشنطن يخاطر بتطبيع التكلفة التي لا تحصى تقريباً لصدام بين الولايات المتحدة وإما الصين أو روسيا.

من غير المرجح أن يدرك زعماء العالم مدى خطورة الأمور، ويؤكدون بشكل جماعي إيمانهم بعدم تغيير الحدود بالقوة، ويبذلوا المزيد من الطاقة لعقد صفقات في الأماكن التي مزقتها الحرب والتي تشهد تقديم المتحاربين إلى العدالة والمدنيين. دون أن تتلطخ أيديهم بالدماء.

المصدر: "فورين بوليسي"