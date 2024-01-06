شهدت النرويج السبت أدنى درجة حرارة في تاريخها تجاوزت 30 درجة مئوية تحت الصفر بالعاصمة أوسلو. وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43,6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد الأربعاء.

سجلت هذه الحرارة ليل الجمعة السبت بين الساعة الثالثة والرابعة بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية والثالثة ت غ) في محطة حرجية بالمنطقة حيث بلغت أعلى حرارة في الساعات الأربع العشرين الأخيرة 21,9 درجة تحت الصفر.

وقبيل الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش السبت، كانت الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر بحسب موقع "ير-نو".

من جانبه، قال خبير في مصلحة الأرصاد الجوية مارتن غرانيرود في تصريح لتلفزيون "إن آر كاي " الرسمي "الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة".

في وسط أوسلو، انخفضت الحرارة إلى 21,5 درجة مئوية تحت الصفر.

وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43,6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد الأربعاء وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر كانون الثاني/يناير على أراضيها.