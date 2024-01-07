إيلاف من لندن: تلوح في الأفق معالم معركة "كسر عظم" انتخابية هذا العام في المملكة المتحدة، وسط موجة من تصريحات ملتهبية لزعيمي الحزبين الكبيرين العمال (المعارض) والمحافظين الذين يتولى السلطة راهنا.

ففي تصريحات منفصلة لكل من زعيمي الحزبين السير كير ستارمر (العمال) وريشي سونك (المحافظون) تتضح معالم المعركة المنتظرة، بين حزب يحاول التمسك بالسلطة وآخر عازم على الفوز بها في الانتخابات المقبلة.

وقال السير كير ستارمر في خطابه للناخبين إن حزب العمال المعارض يرى أنه "إذا كنت تريد التغيير، صوّت من أجل التغيير"، وذلك حين سئيل في قناة (سكاي نيوز) يوم الأحد عن العام الانتخابي المقبل، فقال إن حزبه "ينتظر ويعمل" لتحقيقه.

وقال ستارمر: "إذا كان الناس يريدون التغيير، وأعتقد أنهم يريدون ذلك، فيمكنني أن أطرح هذه القضية". "لكن في النهاية، سيكون الناخبون، في أي يوم، قادرين على الذهاب ووضع هذا الصليب على ورقة الاقتراع وتحديد مستقبل بلادهم".

وأضاف السير كير: "رسالتي هي: إذا كنت تريد التغيير، صوّت من أجل التغيير"، قائلاً إنه يريد الانتخابات "في أقرب وقت ممكن".

سخر من سوناك

كما سخر زعيم حزب العمال من رئيس الوزراء ريشي سوناك قائلاً إن "افتراضه العملي" هو أن الانتخابات ستجرى في النصف الثاني من العام: "إذا كانت لديه خطة، فإنه سيحدد التاريخ، وعليه أن يحدد الموعد لأنه، في في هذه اللحظة، من الصعب جدًا أن نرى كيف أن استمراره في الحكومة يحسن حياة الجميع في هذا البلد".

واتهم الزعيم العمالي، رئيس الوزراء بـ "وضع الغرور قبل البلاد" من خلال رغبته في البقاء في منصبه لمدة عامين كاملين، والذي سيكون في أكتوبر من هذا العام.

وقال إنه ملتزم أيضًا بالمشاركة في المناظرات الانتخابية المباشرة مع السيد سوناك خلال الحملة، قائلاً إنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يسمعون رسالة حزبه، كلما كان ذلك أفضل.

تصريحات سوناك

وإلى ذلك، فإن رئيس الوزراء، زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك أصر على أنه "يحرز تقدما" بشأن التعهدات الأربعة المتبقية، وكان سوناك واجه تحديًا في وقت سابق بشأن حقيقة أنه حقق واحدًا فقط من التعهدات الخمسة التي قدمها للناخبين قبل عام.

وعندما سئل متى سيحقق التعهدات الأخرى، أجاب: "أعتقد في الواقع أننا نحرز تقدما في جميع أولوياتنا". وقال إن الحكومة "تجنبت" الركود وخفضت التضخم إلى النصف. وقال أيضًا إن الحكومة "تسير على الطريق الصحيح لخفض الديون"، وقلصت عمليات عبور القوارب الصغيرة بأكثر من الثلث.

وأضاف سوناك: "إننا نحرز تقدما، لكنني أعلم أن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به. وعلينا أن نلتزم بالخطة لأنها بدأت في تحقيق التغيير طويل المدى الذي تحتاجه البلاد".

مكافأة البلاد

ووفقا لرئيس الوزراء المحافظ، ستتم "مكافأة" البلاد بتخفيضات ضريبية إذا تمكنت الحكومة من جعل من الصعب على الناس المطالبة بإعانات البطالة والمرض.

وأكد سوناك موقفه بشأن الرعاية الاجتماعية والسياسة المالية، وفي حديثه لصحيفة (صنداي تلغراف)، سعى رئيس الوزراء إلى خلق تناقض واضح بين المحافظين وحزب العمال مع بدء الحملة الانتخابية.

وتأتي مقابلة السيد سوناك بعد أيام من إطلاق السير كير حملته الانتخابية - وإعلانه أنه "سيحارب النار بالنار" إذا "تراجع" حزب المحافظين خلال السباق.

وقال: "ما شهدناه خلال العامين الماضيين هو ارتفاع كبير للغاية في عدد الأشخاص الذين اعتبروا غير صالحين للعمل، وهذا أمر يثير قلقي".

نظام لم يتم اصلاحه

واضاف: "في العقد الماضي، لم يتم إصلاح هذا النظام الصحي على الإطلاق، وقد رأيت أن عدد الأشخاص المسجلين قد تضاعف ثلاث مرات. الآن، هل أعتقد أن بلدنا أصبح أكثر مرضًا بثلاث مرات عما كان عليه قبل عقد من الزمن؟ الجواب لا يوجد.

وقال: "النظام لا يعمل كما تم تصميمه للعمل، ونحن الآن نقدم إصلاحات ستعني أننا ننظر إلى أهلية من تم تسجيله كمريض. ولن يؤثر ذلك على جميع من يحصلون على الإعانات الحالية. وسيؤثر بمرور الوقت على الأشخاص الذين يقدمون حديثًا إلى نظام الرعاية الاجتماعية".

وقال: "وهذا شيء أعتقد أنه الشيء الصحيح. إنه يتعلق بالعدالة. إنه يتعلق بالتأكد من أن كل من يستطيع العمل، يعمل بالفعل. وبالنسبة لكل من يعمل بجد، فإننا نكافئ هذا العمل الشاق بتخفيضات ضريبية - وهذا نهج محافظ، وهو النهج الذي أعتقد أنه مناسب لبلدنا".

الأولوية

وبينما أصر سوناك على أن أولويته هي خفض الضرائب، ادعى أنها ستستمر في الارتفاع إذا دخل السير كير ستارمر إلى 10 داونينغ ستريت.

ويأتي تعهد رئيسة الوزراء بعد يوم من تصريح وزير الخزانة جيريمي هانت بأنه غير متأكد مما إذا كانت الحكومة قادرة على خفض الضرائب بشكل أكبر.

وخلال مقابلته مع صحيفة (صنداي تلغراف) التي جرت في مقاطعة نوتنغهامشاير، رفض سوناك الكشف عن الضرائب التي ينوي خفضها، حيث تعتبر ضريبة الميراث سببًا خاصًا للقلق بين العديد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين.

ولكن في حدث مع المؤيدين المحليين وقادة الأعمال، ألمح إلى أن حد ضريبة القيمة المضافة البالغ 85 ألف جنيه إسترليني لن يتم زيادته.

الضمان الاجتماعي

وفي إشارة إلى أن الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل قد يكونان على رأس قائمة أمنياته، قال سوناك للصحيفة: "أنا أؤمن بنبل العمل، وأعتقد أن العمل أمر أساسي في حياة الناس. وأعتقد أن المجتمع الذي يتواجد فيه الناس يجب أن يكون العمل الجاد هو الذي يكافأ فيه عملهم الشاق."

وأشار رئيس الوزراء إلى التخفيض الذي أعلنه مؤخرًا للتأمين الوطني - والذي دخل حيز التنفيذ أمس - كدليل على التقدم الذي أحرزته حكومته.

وسيستفيد ما يقدر بنحو 27 مليون موظف في كشوف المرتبات من انخفاض التأمين الوطني من 12% إلى 10%، وسيوفر الشخص الذي يبلغ متوسط راتبه في المملكة المتحدة 35000 جنيه إسترليني 450 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.

العبء الضريبي

وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يرتفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية بحلول نهاية العقد - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تجميد عتبات ضريبة الدخل، مما يجر العمال إلى معدلات أعلى عندما يتلقون زيادات في الأجور.

وحذر السيد سوناك من أن المزيد من التخفيضات الضريبية ستعني "قرارات صعبة" بشأن الإنفاق العام أيضًا، مضيفًا: "سيقول لنا الكثير من الناس: يا إلهي، لن تنفقوا ما يكفي هنا وهناك وفي كل مكان".

وقال: "سأكون واضحا تماما: أولويتي هي خفض الضرائب، وليس زيادة الإنفاق الحكومي. نحن بحاجة إلى قطاع عام أكثر كفاءة، وليس قطاعا عاما أكبر. "وهذه هي الخطة. الطريقة الوحيدة لخفض الضرائب مع مرور الوقت هي أن يكون لديك قطاع عام أصغر حجما وأكثر كفاءة."