طهران: أكدت إيران الاثنين دعمها لرغبة جارها العراق في إنهاء وجود التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية الذي تقوده واشنطن على أراضيه.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانيّة ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "نحن مقتنعون بأن القوات المسلحة العراقية تملك السلطة والقوة اللازمتين لضمان الأمن، لقد حان وقت مغادرة واشنطن العراق".

ويضمّ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، دولاً أخرى مثل فرنسا وإسبانيا. وأنشئ قبل نحو عشر سنوات لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر، تتعرض القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق وسوريا منذ العام 2014، لهجمات بشكل شبه يومي.

وتتبنى معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تجمع فصائل حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية العراقية. وتندد الفصائل بالدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد الحركة الفلسطينية.

موقف "ثابت"

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت مجموعات الحشد الشعبي المسلحة لعدة تفجيرات، أعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن بعضها.

غداة ضربة أميركية في بغداد أودت بحياة قيادي في الحشد الشعبي، جدّدت الحكومة العراقية الجمعة موقفها "الثابت" بإنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيها.

وقال كنعاني "من الطبيعي أن تتحمل الحكومة العراقية والشعب العراقي مسؤوليتهما الوطنية في مواجهة العمل الإجرامي للقوات الأميركية في العراق".

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار هذا التحالف.