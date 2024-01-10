إيلاف من طهران: أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اليوم الأربعاء أنه تم تحديد هوية وجنسية الانتحاريين اللذين نفذا الهجومين قرب ضريح الجنرال قاسم سليماني في كرمان.

وقال وحيدي على هامش اجتماع الحكومة: "تم التأكد بأن أحد الانتحاريين طاجيكي الجنسية مع ترجيح فرضية الجنسية نفسها للآخر". أضاف: "تم اعتقال بعض العناصر المرتبطة بهذا الحادث، واكتشاف مرافقهم الأخرى من قبل الأجهزة الأمنية".

وكان المدعي العام في محافظة كرمان مهدي بخشي قد أعلن إلقاء القبض على 32 شخصًا في قضية هجوم كرمان الإرهابي، لافتا إلى أن المتهمين يخضعون الآن للتحقيق والإجراءات الأولية.

ذكرى سليماني

يذكر أن التفجيرين الإرهابيين استهدفا بعد ظهر الأربعاء الماضي المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني في الطريق إلى "روضة الشهداء" في مدينة كرمان خارج نقاط التفتيش، أحدهما على بعد 700 متر والثاني على بعد ألف متر من مكان ضريح سليماني.

وأدى التفجيران حسب آخر الإحصائيات إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 284 آخرين.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم، في حين توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بإنزال أشد العقاب بهم، كما دانت السعودية وعدة دول عربية هذا الهجوم الدموي.