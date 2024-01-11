بكين: سيزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال الأسبوع الراهن مصر وتونس في إطار جولة تقوده إلى أربع دول إفريقية قبل أن يتوجه إلى البرازيل وجامايكا، على ما أعلنت بكين الخميس.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "سيزور وانغ يي مصر وتونس وتوغو وساحل العاج (...) بين 13 و18 كانون الثاني/يناير".

وأشارت إلى أنه سيزور بعدها "البرازيل وجامايكا (...) بين 18 و22 كانون الثاني/يناير".

وستأتي زيارة وانغ لمصر بعد زيارة مقررة لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن الخميس لهذا البلد حيث سيجتمع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحادثات تهدف إلى احتواء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتجنب توسعها إقليميا.

وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وأدى الهجوم الى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

كذلك، اقتيد نحو 250 رهينة خلال الهجوم، لا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل بقصف جوي ومدفعي عنيف، وعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، على قطاع غزة المحاصر ما أدى الى مقتل 23357 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

ولطالما كانت الصين متعاطفة مع القضية الفلسطينية وداعمة لحل الدولتين لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا إلى عقد "مؤتمر سلام دولي" لحلّ هذا النزاع.

وتتزامن جولة وانغ الإفريقية مع جولة يجريها رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ في الخارج هذا الأسبوع.

وسيزور لي سويسرا من الأحد حتى الأربعاء المقبل للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ولإجراء زيارة دولة، حسبما أعلنت الخارجية الصينية.

وسينتقل بعدها إلى ايرلندا تلبية لدعوة رئيس الوزراء ليو فارادكار، بحسب المصدر نفسه.