إيلاف من القاهرة: قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة نفذت "ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها الحوثيون لتعريض أهم الممرات المائية في العالم للخطر"، وأضاف أنه لن يتردد "في اتخاذ إجراءات أخرى مستقبلاً لحماية شعبنا وحرية التدفقات التجارية الدولية كلما دعت الحاجة".

وقال بايدن إن الجيش الأميركي نفذ، بتوجيهات منه، ضربات بالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا.

وأكد الرئيس الأميركي أن هذه الضربات تأتي "رداً مباشراً على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، وبما يشمل استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ".

رسالة واضحة

وأوضح الرئيس الأميركي في بيان أن هذا "الإجراء الدفاعي يأتي في أعقاب حملة دبلوماسية واسعة النطاق" فرضتها "الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية، وتمثل هذه الضربات المستهدفة رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يتساهلوا مع الهجمات على الأفراد، أو يسمحوا للأعداء بتعريض حرية الملاحة للخطر في واحد من الممرات التجارية الأكثر أهمية في العالم". وتوعَّد بايدن الحوثيين قائلاً: "لن أتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا وحرية التدفقات للتجارة الدولية كلما اقتضت الحاجة".

وأشار بايدن إلى أن هجمات الحوثيين عرضت "الأميركيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر، كما عرضت التجارة للخطر وهددت حرية الملاحة. وهو ما أثَّر على أكثر من 50 دولة في 27 هجوما على الشحن التجاري الدولي".

أعمال قرصنة وتأخير مواعيد الشحن

واستطرد بايدن شارحاً أن "أطقم أكثر من 20 دولة تعرضت للتهديد أو تعرضت للاحتجاز كرهائن في أعمال القرصنة، وقد اضطرت أكثر من ألفي سفينة إلى تحويل مسارها آلاف الأميال لتجنب البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب في أسابيع من التأخير في مواعيد الشحن، وفي التاسع من كانون الثاني (يناير)، شن الحوثيون أكبر هجوم حتى الآن، حيث استهدفوا السفن الأميركية بشكل مباشر".

وقال بايدن إن واشنطن "انضمت أيضاً إلى أكثر من 40 دولة في إدانة تهديدات الحوثيين، وأصدرنا خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع 13 دولة من الحلفاء والشركاء تحذيرا لا لبس فيه بأن الحوثيين سيتحملون العواقب إذا لم تتوقف هجماتهم".

وأشار إلى أن مجلس الأمن أصدر قراراً يطالب أيضاً الحوثيين بإنهاء هجماتهم على السفن التجارية.