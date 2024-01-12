واشنطن: قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي عبر شبكة "إم إس إن بي سي"، "نحن لا نسعى إلى نزاع مع إيران.

وقال اليوم الجمعة إن أميركا تُجري تقييما لأثر الضربات الجوية الأميركية البريطانية على جماعة الحوثيين باليمن التي استهدفت قدرة الجماعة المتحالفة مع إيران على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال كيربي في مقابلة تلفزيونية "ما زلنا نجري تقييما للتأثيرات الفعلية على كل هذه الأهداف. هذا العمل مستمر. لذلك أعتقد أنه ستكون لدينا فكرة أفضل عن الضرر الذي حدث هنا في الساعات المقبلة".