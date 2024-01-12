إيلاف من الكويت: أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن البلاد تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، إثر الهجمات التي شُنّت فجر اليوم الجمعة، واستهدفت مواقع في الجمهورية اليمنية.

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وشددت الخارجية الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية كافة، التي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت على ضرورة خفض التصعيد فورًا، وتغليب صوت العقل درءًا لأي أخطار قد تُهدِّد حرية الملاحة في تلك المنطقة، التي تعتمد عليها معظم دول العالم.