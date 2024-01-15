إيلاف من بيروت: أفادت التقارير أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت اثنتين من أندر طائرات القيادة وأكثرها قيمة لدى القوات الجوية الروسية الأحد: طائرة Beriev A-50 للإنذار المبكر، ومركز القيادة المحمول جواً من طراز إليوشن Il-22.

نقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن مسؤولين حكوميين تأكيدهم ذلك، لكن ثمة القليل من الأدلة القوية على هذه الحوادث.

A few hours ago, someone apparently attacked two Russian aircraft over the Azov Sea: A-50 early warning and control and Il22-M command and control aircraft. The former is claimed to now be scuba diving, while the latter, well... the following audio recording emerged which… pic.twitter.com/SJScgH6doo — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 14, 2024

إسعاف وإطفاء

ونشرت إذاعة RBC الأوكرانية تسجيلًا صوتيًا لطاقم الطائرة Il-22 وهو يرسل نداء استغاثة إلى المراقبين في أنابا، على الجانب الروسي من الساحل الجنوبي لبحر آزوف. وقال الطاقم عبر الراديو: "نطلب بشكل عاجل سيارة إسعاف وطاقم إطفاء".

في أقل تقدير، يبدو أن الطائرة Il-22 تعرضت لأضرار. وفقًا لصحيفة "كييف إندبندنت"، تم ضرب الطائرة Il-22 ذات المحركات الأربعة والمروحية - والتي تحمل 10 أشخاص وتساعد في نقل الإشارات اللاسلكية وتنسيق عمليات الخطوط الأمامية - على طول ساحل بحر آزوف ليلة الأحد.

كان لدى القوات الجوية الروسية 30 طائرة من طراز Il-22 فقط بعد أن أسقط مرتزقة فاغنر إحدى الطائرات باهظة الثمن فوق غرب روسيا في يونيو الماضي.

قدرات استخبارية

بحسب "فوربس"، طائرة A-50 ذات المحركات الأربعة هي الرديف الروسي لطائرة Boeing E-3 للإنذار المبكر الرئيسية في الولايات المتحدة. يحتوي الرادار المثبت أعلى الطائرة على رادار دوار يقوم بمسح 360 درجة، ويكتشف الطائرات على مسافة تصل إلى 250 ميلاً، فيما يقوم الطاقم المكون من 15 شخصًا بتتبع طائرات العدو وتنسيق رحلات الطائرات الصديقة.

تملك القوات الجوية الروسية تسع طائرات فقط من طراز A-50M وطائرات A-50U مطورة. يبدو أن القوات الأوكرانية دمرت إحدى طائرات A-50 في قاعدتها في بيلاروسيا في فبراير الماضي.

وقالت "كييف إندبندنت" إن طائرة من طراز A-50 أسقطت "مباشرة بعد أن قامت بواجبها في منطقة كيريليفكا في زابوريجيا" في جنوب أوكرانيا. وبحسب ما ورد حدث إسقاط الطائرة المزعوم بعد 10 دقائق فقط من إصابة الطائرة Il-22.

اليوم الأسوأ

إن ضرب الأوكرانيون بالفعل طائرتي Il-22 و A-50، فإن يوم الأحد سيكون أسوأ يوم للقوات الجوية الروسية خلال 23 شهرًا منذ أن وسعت روسيا حربها على أوكرانيا. والأسوأ من ذلك اليوم، في ديسمبر الماضي، عندما أسقط الأوكرانيون ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز سوخوي في كمين صاروخي معقد فوق جنوب أوكرانيا.

إذا كانت عمليات إسقاط الصواريخ قد حدثت بالفعل، فمن الجدير أن نتساءل كيف . في حين أن أفضل أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا - صواريخ باتريوت PAC-2 الأمريكية الصنع - يمكنها ضرب الطائرات من مسافة 90 ميلاً، فإن طائرات A-50 وطائرات Il-22 يجب أن تطير عادةً على حافة هذا النطاق.

المصدر: "فوربس"