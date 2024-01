إيلاف من بيروت: أفادت التقارير أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت اثنتين من أندر طائرات القيادة وأكثرها قيمة لدى القوات الجوية الروسية الأحد: طائرة Beriev A-50 للإنذار المبكر، ومركز القيادة المحمول جواً من طراز إليوشن Il-22.

نقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن مسؤولين حكوميين تأكيدهم ذلك، لكن ثمة القليل من الأدلة القوية على هذه الحوادث.

A few hours ago, someone apparently attacked two Russian aircraft over the Azov Sea: A-50 early warning and control and Il22-M command and control aircraft. The former is claimed to now be scuba diving, while the latter, well... the following audio recording emerged which… pic.twitter.com/SJScgH6doo