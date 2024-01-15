إيلاف من بيروت: كشف جهاز الشاباك الاثنين عن منصات إلكترونية تشتبه إسرائيل في أن إيران تديرها لالتقاط صور للعناوين السكنية لأعضاء جهاز الأمن والأشخاص الذين يظهرون بشكل متكرر في وسائل الإعلام.

"دموع الحرب"

وجاء في بيان الشاباك بحسب موقع "والا!" العبري: "في الآونة الأخيرة، تستخدم قوات الأمن الإيرانية بشكل ساخر ومتلاعب منصات رقمية تشجع نشاط عائلات المختطفين في غزة، حيث تبدأ تجمعات بالقرب من منازل العائلات، وترسل باقات من الزهور والرسائل إلى منازلهم، إلى جانب تصوير المتظاهرين، وملء الاستبيانات، وغير ذلك".

من المنصات التي حذر منها الشاباك منصة "دموع الحرب" التي تروج لمحتوى متطرف، وتعمل على تجنيد إسرائيليين بشكل منتظم للقيام بمهام تتعلق بقضية المختطفين، كما تنشر "عروض عمل" على مواقع ومجموعات البحث عن عمل غير رسمية.

استمارات ومعلومات

هناك قناة على تطبيغ تلغرام اسمها "BringThemHomeNow". يقول الموقع العبري: "الغرض الرئيسي للقناة هو جمع تفاصيل الإسرائيليين من خلال التطوع لملء استمارة بالتفاصيل الشخصية".

وهناك أيضًا منصة "هنا+"، التي تتظاهر بالمشاركة في الأبحاث والاستطلاعات، باستخدام ميزات رسومية متطابقة تقريبًا لهيئة الإذاعة العامة أي قناة 11 الإسرائيلية. يقول موقع "والا!" إن الغرض من هذه المنصة " تصيد احتيالي لتفاصيل الإسرائيليين الذين يتقدمون للاستطلاعات ويستجيبون لها".

أخيرًا، يشير الموقع إلى منصة "القبضة اليهودية" التي يشتبه الشابك أنها إيرانية هدفها تأجيج الخطاب السياسي وتعميق الانقسام في إسرائيل.

المصدر: "والا!"