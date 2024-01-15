إيلاف من طهران: تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف الذي طال مدينة أربيل شمال العراق مشيرًا إلى أنه هاجم "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في المدينة.

وفي بيان له قال الحرس الثوري الإيراني إن القصف جاء ردًا على "الجرائم الأخيرة" التي ارتكبها "أعداء إيران".

وأضاف البيان: "نُعلِن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقاً."

وأفادت مصادر أمنية أن مطار أربيل العراقي أوقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات بالمدينة.

ونقل مراسلون عن مصدر إعلامي كردي أن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أربيل أُطلِقَت من مدينة كرمانشاه الإيرانية.

وأشارت المصادر إلى أن المضادات الجوية تواصل إطلاق النار وصافرات الإنذار تدوي في أربيل.