موروني: طالبت المعارضة في جزر القمر الأربعاء بـ"إلغاء" الانتخابات الرئاسية غداة إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني من الدورة الأولى.

وقال المرشحون الخمسة الذين تنافسوا مع عثماني في بيان مشترك "مما لا شك فيه أن عمليات الاقتراع التي أجريت الأحد 14 كانون الثاني/يناير 2024 باطلة"، وأضافوا "نحن نندد بها ونطالب بإلغائها بشكل كامل".

ونددوا بـ"تزوير فاضح" في العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت مساء الثلاثاء أن غزالي عثماني نال 62,97 % من الأصوات تخوله الفوز من الدورة الأولى ليبدأ ولاية ثالثة متتالية ستبقيه في السلطة حتى العام 2029.

نسبة المشاركة

وقال عثماني من مقر حركته السياسية في العاصمة موروني، عقب إعلان فوزه "يجب على منافسيّ اللجوء إلى الوسائل القانونية، وينبغي أن يتصرفوا بروح رياضية".

وكانت أجواء توتر تعم العاصمة موروني الأربعاء مع اطلاق الغاز المسيل للدموع واغلاق طرقات فيما كان السوق الرئيسي مقفرا.

في موروني، انتشر شرطيون وعناصر درك وجنود بأعداد كبرى فيما نصب سكان حواجز من الإطارات او تجهيزات منزلية كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ودُعي نحو 340 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم الأحد، في حين بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 16,30 بالمئة، بحسب اللجنة الانتخابية، مع العلم أنّ اللجنة ذاتها أفادت مساء الأحد بأنّ "التقديرات الأولية تشير إلى نسبة مشاركة تتخطى 60 بالمئة".

وسبق ان نددت المعارضة بحصول "عمليات تزوير".