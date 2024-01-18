بيروت: قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان وأربع نساء، الخميس في غارات جوية يُرجح أنها أردنية في محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنت طائرات أردنية مرات عدّة غارات داخل الأراضي السورية، إجمالاً بالقرب من الحدود الأردنية، وتستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمان مراراً عزمها التصدي لها والتعاون مع دمشق لمواجهتها.

وأفاد المرصد السوري "شنّ الطيران الحربي الأردني غارات جوية بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس استهدفت منازل ومستودعا في جنوب شرقي السويداء".

وأسفرت الضربات على منزلين في بلدة عرمان عن "مقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلتان وأربع سيدات"، وفق المرصد الذي رجح ارتفاع الحصيلة لوجود أشخاص تحت الأنقاض.

وقتل في أحد المنازل رجل مع أفراد من عائلته وبينهم زوجته وطفلتاه، وفي المنزل الآخر قتل رجل وامرأتين.

بدورها، أفادت شبكة "سويداء 24" عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في عرمان جراء ضربات جوية "يُرجح أنها من فعل سلاح الجو الأردني".

واستهدفت الغارات "الأحياء السكنية" في بلدتي عرمان ومستودعاً في بلدة ملح المحاذية، بحسب المصدرين.

ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الأردني الذي نادراً ما يعلن تنفيذ غارات في سوريا لكنه ينشط منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا، لا سيما بعدما تحوّل الى طريق لتهريب المخدرات، تحديداً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا ويُصدر إلى دول الخليج.

وقال مسؤول تحرير شبكة "السويداء 24" ريان معروف لوكالة فرانس برس "يُقال أن الرجلين المستهدفين، واللذين قتلا مع عائلتهما في الضربات، يعملان في تجارة المخدرات".

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس "بحجة تجارة المخدرات، يستهدف الجيش الأردني مرارا منازل السكان ليلاً ما يسفر عن مقتل مدنيين وأطفال"، مضيفاً "ليس مؤكدا ما اذا كان الرجلان المستهدفان في منزليهما الخميس من تجار المخدرات".

وفي الخامس من الشهر الحالي، أفادت قناة المملكة الرسمية عن تنفيذ الأردن غارتين داخل سوريا "في إطار ملاحقة مهربي المخدرات". ونقلت عن مصدر قوله إن "الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط".

وفي كانون الأول/ديسمبر، قتل خمسة سوريين بينهم طفلان وامرأة في ضربات أردنية في السويداء قرب الحدود الاردنية-السورية، وفق ما أفاد المرصد فيما أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة واعتقال عدد من مهربي المخدرات السوريين خلال اشتباكات.

وفي أيار/مايو 2023، قُتل مهرّب مخدرات معروف مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت منزلهم في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري الذي قال إن نفّذ العملية، فيما لم تؤكد عمان أو تنف تنفيذ الضربة.