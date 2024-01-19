واشنطن: قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الجمعة إن الرئيس الأميركي جون بايدن رحب بقرار إسرائيل السماح بدخول شحنة طحين إلى قطاع غزة مؤكدًا أن بايدن لا يزال يؤمن بوعد وإمكانية حل الدولتين(بين فلسطين وإسرائيل) في الشرق الأوسط.



وأضاف كيربي: الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفا عاما لإطلاق النار في غزة لأنها تعتقد أنه سيعود بالنفع على حركة حماس "ندعم الهدن الإنسانية، لمحاولة إخراج الرهائن وإدخال مزيد من المساعدات، لكننا لا ندعم وقف إطلاق النار في هذا الوقت".

وتابع "أعتقد أن من المهم أن نتذكر أن وقفا لإطلاق النار كان ساريا في السادس من تشرين الاول(أكتوبر)".



وكان بايدن قد بحث مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين تانياهو الاوضاع في قطاع باتصال هاتفي لم يتم الافصاح عن مضمونه حتى تصريح كيربي أعلاه.