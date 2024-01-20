واشنطن: قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلاً بوجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، مضيفًا أنهما ناقشا الأمر يوم أمس الجمعة.

وجاء الموقف الذي عبّر عنه بايدن ردا على سؤال بشأن استحالة حل الدولتين بوجود نتنياهو في منصبه، فرد قائلاً: "لا ليس كذلك". وأضاف: نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأنماط الممكنة إذ أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة.



ويأتي تصريح بايدن بعدما أكد من المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين أن الرئيس الأميركي لا يزال مؤمنًا بأفق وإمكانية حل الدولتين، وهو يدرك أن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الشاق، لكنه يعتبر أن حلّ الدولتين لا يزال المسار الصحيح للمضي قدما، وسيواصل طرح هذا الموقف الذي عبّر عنه في اتصاله مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، الذي تطرق فيه أيضًا إلى الأميركيين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز في غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل.