إيلاف من بيروت: استهدفت مسيرة يشتبه أنها إسرائيلية سيارة على طريق عام بلدة البازورية، الواقعة بالقرب من مدينة صور في جنوب اللبناني، أسفرت عن مقتل شخصين لم تحدد هويتهما حتى اللحظة.

وتضاربت الأنباء حول هوية القتيلين، حين أشارت رويترز إلى أنهما ينتميان إلى حركة حماس، في حين أكد مصدر أمني لبناني أن عنصرين في حزب الله قتلا في العملية. ولم يتسن لـ "إيلاف" التحقق من صحة أي من الاحتمالين.

ونقلت فرق الإسعاف جثتين متفحمتين إلى المستشفى بعد الغارة.

وقال المصدر الأمني اللبناني إن القتيلين ينتميان إلى وحدة الإمداد العسكري في حزب الله. ولم يصدر عن حزب الله أي بيان يؤكد أو ينفي هذه المعلومات.

وأشار الدفاع المدني اللبناني إلى مقتل شخصين بمسيرة إسرائيلية. وبينت الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل ان السيارة المستهدفة من طراز "رابيد".

#إيلاف_عاجل: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان pic.twitter.com/o4fkqMA2mR — إيلاف (@Elaph) January 20, 2024

وأعلن حزب الله أنه استهدف "جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت" حيث حقق "إصابة مباشرة".

وتقع بلدة البازورية المستهدفة في قضاء صور، وتبعد عن أقرب نقطة حدودية عن إسرائيل نحو 17 كيلومتراً.