بيروت: أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أن مسيرة إسرائيلية أغارت مساء اليوم الاربعاء على حي الجامع في يارون\ جنوب لبنان حيث أطلقت صاروخا في المنطقة.

وأشارت مواقع اخبارية لبنانية وعربية لسقوط مدنيين إلى جانب 4 عناصر من حزب الله في الغارة الإسرائيليّة المسائية، أحدهم مسؤول الارتباط في الناقورة حسين يزبك.

ويبدو أن الغارة التي طالت وسط بلدة الناقورة، قد أحدثت دويًا هائلًا ودمرت منزلًا وألحقت اضرارًا بالمنازل المحيطة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف.



صورة متداولة لمسؤول الارتباط في حزب الله حسين يزبك الذي قُتِلَ في الغارة الاسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان

خطاب نصرالله

ويبدو أن إسرائيل قد عاجلت الرد على تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله في خطابه لمناسبة ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني. حيث توعدها بالعقاب ردًا على جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وكان نصر الله قد قال في كلمته أن عملية طوفان الأقصى هي "بداية زوال إسرائيل"، مؤكدًا جهوزية المقاومة على حدود لبنان الجنوبية، متوعدا "بالقتال بدون ضوابط ولا رحمة في حال حاولت اسرائيل الاعتداء على لبنان.