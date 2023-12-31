قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية): قُتل وزير فلسطيني سابق الأحد بغارة إسرائيلية على منزله في قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ووزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأوردت وكالة "وفا"، "استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة".

وشغل سلامة الذي يعد مقربا من حركة فتح، حزب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بين شباط/فبراير 2005 وآذار/مارس 2006.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على مقتله.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع عمليات برية عن مقتل 21822 شخصا معظمهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد.

واندلعت الحرب مع شن حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل أودى بحياة نحو 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند الى بيانات رسمية.