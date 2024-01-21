تبرع اللوبي المؤيد لإسرائيل بنحو 95 ألف دولار لمايك جونسون بعد أن قاد مجلس النواب لإقرار مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار لإسرائيل

إيلاف من بيروت: تبرعت لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية (آيباك) بنحو 95 ألف دولار للنائب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لتحليل موقع "ذا إنترسبت" لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية. وكانت جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل أكبر جهة مانحة لجونسون في عام 2023، حيث ضخت الأموال في حملته بعد أن قاد عملية تمرير حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل.

وتبرعت لجنة العمل السياسي التابعة لآيباك بما مجموعه 104 آلاف دولار لجونسون في العام الماضي، وجاءت معظم المدفوعات منذ بداية حرب غزة وبعد انتخاب جونسون رئيسًا لمجلس النواب في أواخر أكتوبر. وهذا أكثر من أربعة أضعاف المبلغ الذي تبرعت به المجموعة والذي يبلغ 25 ألف دولار تقريبًا لحملته الأخيرة للكونغرس.

تقدم آيباك الأموال للمشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل الحفاظ على السياسات المؤيدة لإسرائيل أو تعزيزها. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المجموعة جهة فاعلة وركزت أنظارها على المنتقدين الديمقراطيين لإسرائيل. كما جندت منافسين أساسيين لأعضاء الكونغرس التقدميين وأطلقت لجنة عمل سياسية، متمثلة في مشروع الديمقراطية المتحدة، وأنفقت ملايين الدولارات للمساعدة في هزيمة المرشحين الديمقراطيين الذين يعبرون عن دعمهم لفلسطين.

للمساهمة غرضان

قال جايمس زغبي، مؤسس ورئيس المعهد العربي الأميركي، إن مساهمات المجموعة في الحملة الانتخابية لها غرضان: "مكافأة المرشحين الذين يصوتون لصالحها" و"هراوة تُستخدم لإبقاء الناس في صف إسرائيل"، مستشهداً بإعلانات هجومية ضد السيناتور بيرني ساندرز والنائب سمر لي والنائب جمال بومان. كما قال ستيفن والت، المؤلف المشارك لكتاب “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية”، إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط هي قضية السياسة الخارجية التي تتمتع بها جماعات الضغط بأكبر قدر من التأثير. أضاف والت، أستاذ العلاقات الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: "في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، ربما تكون هذه هي القضية الوحيدة التي كان للمال في السياسة أكبر الأثر السلبي فيها".

وبحسب "ذا إنترسبت"، لم تستجب أيباك وجونسون لطلبات التعليق.

وفقاً لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية ، تلقى جونسون تبرعات صغيرة من أيباك في أواخر أكتوبر، تراوحت بين 10 و500 دولار في المرة الواحدة. مع ذلك، زادت هذه التبرعات بشكل كبير في الشهر التالي، عندما تلقى جونسون ما مجموعه 71 دفعة تصل قيمة كل منها إلى 5000 دولار، بدءًا من 5 نوفمبر وانتهاءً في 29 نوفمبر.

يقول الموقع: "جاء التدفق النقدي بعد وقت قصير من قيادة جونسون، الذي كان آنذاك رئيسا جديدا لمجلس النواب، عملية تمرير مجلس النواب حزمة بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل - وهو اقتراح ناضل من أجل تسريعه من خلال فصل الفاتورة عن عشرات المليارات في الميزانية، مخصصة للمساعدات لأوكرانيا واستخدام أموال مصلحة الضرائب. وبمجرد تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، حث جونسون مجلس الشيوخ على الموافقة عليه في أسرع وقت ممكن، قائلأ إن هذه مساعدة ضرورية وحاسمة في الوقت الذي تناضل فيه إسرائيل من أجل حقها في الوجود".

المصدر: "ذا إنترسبت"