صنعاء: أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ان "سبع غارات أميركية وبريطانية استهدفت منطقة الحفاء والسواد وقاعدة الديلمي في صنعاء" حيث قصفت منصة إطلاق صواريخ وراداراً للحوثيين.

هذه المعلومات أكدتها مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، اللتان أضافتا أن غارات أميركية وبريطانية أخرى قد استهدفت مواقع الحوثيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ومعسكر الجند بمحافظة تعز.

من جهتها، وكالة "رويترز"، نقلت عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم إن قوات أميركية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، في أحدث تحرك ضد الميليشيا التي تستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفذتا في وقت سابق من هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الميليشيا على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

بيان كاذب

وكانت جماعة الحوثي المصنّفة على قائمة الإرهاب، قد أعلنت مساء الاثنين، تنفيذ عملية ضد سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن، إلا أن القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أكدت أن تقرير الحوثيين "كاذب".

وقالت القيادةالمركزية للقوات البحرية الأميركية إن "تقرير الحوثيين المدعومين من إيران عن الهجوم الناجح المزعوم على سفينة M/V Ocean Jazz هو تقرير كاذب بشكل واضح. حافظت NAVCENT على اتصالات مستمرة مع M/V Ocean Jazz طوال فترة عبورها الآمن".

وفي وقت سابق قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، إن جماعته على استعداد للرد على الهجمات الأميركية والبريطانية باستهداف كافة مصادر التهديد في البحر الأحمر.