فتحت الجهة المسؤولة عن نشاط المؤسسات الخيرية في بريطانيا تحقيقا في مقاطع الفيديو التي تحتوي على خطب معادية للسامية ألقاها جنرالات إيرانيون أمام طلاب بريطانيين.

وتنظر الهيئة التنظيمية أيضًا في لقطات لهتافات "الموت لإسرائيل" في مقر مؤسسة خيرية إسلامية في بريطانيا.

ويظهر اثنان من مقاطع الفيديو، تحققت بي بي سي من صحتهما، خطبا ألقاها أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. ويتحدث أحد المقاطع عن "شن حرب مروعة على اليهود".

وقالت المجموعة التي روجت للخطب عبر الإنترنت إنها تحترم جميع المجتمعات.

وتزيد اللقطات، التي تتضمن أيضًا إنكارًا للمحرقة، من المخاوف المتزايدة لدى بعض أعضاء البرلمان من أن الحرس الثوري الإيراني يحاول زرع التطرف لدى مسلمي بريطانيا. وحذرت أجهزة الأمن أيضًا من أنه يحرض على العنف ويخطط لخطف أو قتل أشخاص على الأراضي البريطانية.

ويعتبر الحرس الثوري الإيراني أحد أقوى المنظمات شبه العسكرية في الشرق الأوسط، ويسيطر على العمليات السرية الخارجية للحكومة الإيرانية ويدعم الجماعات المسلحة مثل حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.

وسبق أن تم ربط الحرس الثوري الإيراني بمؤامرات اختطاف واغتيال في بريطانيا. وأكدت شرطة مكافحة الإرهاب في فبراير/شباط من العام الماضي أن 15 مؤامرة من هذا القبيل انطلقت من إيران منذ عام 2020، ومنذ ذلك الحين أُبلغت بي بي سي بوجود مؤامرة أخرى على الأقل.

وتم تسجيل مقاطع الفيديو التي شاهدتها بي بي سي في عامي 2020 و2021 وتضمنت ثلاث خطب.

وتم بث خطابين مباشرين لقادة سابقين ونشطين في الحرس الثوري الإيراني.

أما الخطبة الثالثة الآخر فكانت ضمن لقاء داخل مركز "كانون توحيد" الإسلامي في غرب لندن، لإحياء ذكرى القائد العسكري الجنرال قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية عام 2020. وسمعت هتافات "الموت لإسرائيل" خلال اللقاء. لكن لا يعرف من كان قائلها.

واطلعت بي بي سي أيضًا على دليل على خطبة أخرى عبر الإنترنت لقائد في الحرس الثوري الإيراني أمام طلاب بريطانيين، تفاخر بدوره في تدريب حماس قبل هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتم الترويج للخطب عبر الإنترنت من قبل اتحادات الطلاب المسلمين في بريطانيا (ISA) والجهات التابعة لها، والتي تستخدم مركز "كانون توحيد" كمكان للاجتماع. وخلافاً للمجموعات الطلابية الإسلامية الرئيسية في بريطانيا، تم تأسيس جمعية الطلاب المسلمين لتعزيز فلسفة زعيم الثورة الإسلامية في إيران، آية الله الخميني.

وكانون توحيد مملوكة لصندوق التوحيد الخيري. وكانت اللجنة المشرفة على المؤسسات الخيرية قد قامت بالفعل بالتحقيق في الصندوق بعد تقارير عن حفل تكريم الجنرال سليماني، الذي فرضت عليه المملكة المتحدة عقوبات بسبب صلاته بالإرهاب. وتقوم اللجنة الآن بفحص مقاطع الفيديو التي شاهدتها بي بي سي، والتي تتضمن لقطات لهذا الحدث.

وحذر رئيس اللجنة، أورلاندو فريزر، في وقت سابق من أن المؤسسات الخيرية يجب ألا "تصبح منتديات لخطاب الكراهية" أو التطرف. وتتمتع مفوضية المؤسسات الخيرية بسلطة التحقيق أو فرض عقوبات أو إغلاق المؤسسات الخيرية التي تنتهك اللوائح.

ووصفت النائبة المحافظة أليسيا كيرنز، التي ترأس لجنة الشؤون الخارجية، الخطب بأنها "عمل وقح من أعمال التطرف". وقالت إنه يجب إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة في بريطانيا، مما يعني أنه سيكون من غير القانوني أن تكون عضوًا في الحرس الثوري الإيراني أو إظهار الدعم لهم.

وفي أحد التسجيلات، وهو بث مباشر على إنستغرام من إيران في سبتمبر 2020 شوهد نحو 1500 مرة، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين يكتا إن الجامعات أصبحت "جبهة القتال" وحث الطلاب الذين يستمعون إلى أن يصبحوا "ضباط حرب ناعمة".

BBC أخبر الجنرال في الحرس الثوري الإيراني حسين يكتا (يمين) طلاب بريطانيا ن الجامعات أصبحت "ساحة معركة"

وقال كسرى عربي، مدير أبحاث الحرس الثوري الإيراني في جماعة للناشطين اسمها "متحدون ضد إيران النووية" ومقرها الولايات المتحدة، والذي شارك مقاطع الفيديو مع بي بي سي، إن "ضباط الحرب الناعمة" هو مصطلح تستخدمه إيران لوصف المجندين في معركتها الأيديولوجية مع الغرب. وقال إن هذا المصطلح صاغه فرع من الحرس الثوري الإيراني، "الذي يقوم اليوم بشكل استباقي بتنفيذ مؤامرات إرهابية على الأراضي البريطانية".

وقال علي أنصاري، أستاذ التاريخ الإيراني في جامعة سانت أندروز، إن المحادثات عكست "محاولة لتشجيع الاضطراب والسخط وتقويض استقرار المجتمع الغربي بشكل أساسي، وما نحتاج إليه هو رد أقوى بكثير عليها".

وقال البروفيسور أنصاري إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية سيكون أمرا صعبا، لأنه ذراع الدولة الإيرانية. لكنه قال إن حكومة بريطانيا لا يزال بإمكانها إغلاق أنشطته.

وكان الفيديو الآخر الذي شاهدته بي بي سي لمحادثة عبر الإنترنت، هذه المرة من يناير 2021، يمجد مرة أخرى الجنرال سليماني.

ويُظهر الفيديو، الذي شاهده عشرات الآلاف من الأشخاص، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني الجنرال سعيد قاسمي وهو يقارن مقتل سليماني بفيلم هوليوود "Terminator 2"، قائلًا إنه بعد مهاجمة سليماني، ستعود القطع المكسورة معًا، أقوى من ذي قبل.

BBC قال كسرى عربي من منظمة "متحدون ضد إيران النووية" إن الحرس الثوري الإيراني يخطط لهجمات إرهابية على أراضي بريطانيا

وقال في إشارة إلى الولايات المتحدة: "لقد قتلتم قاسم، لكنه انقسم في قلوب الملايين في العالم الإسلامي. ولم يعد بإمكانكم الوقوف في طريقه".

وفي اللقطات، ادعى الجنرال قاسمي كذبا أن المحرقة كانت "كذبة ومزيفة" ووصف حربا مروعة يمكن للطلاب البريطانيين الانضمام إليها "لوضع نهاية لحياة الظالمين والمحتلين والصهاينة واليهود في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "إن شاء الله أنا وإياكم الطلاب المتفوقين في أوروبا سنكتب في القائمة الجميلة لجنود المقاومة من هذه الليلة".

وبالإضافة إلى مقاطع الفيديو، شاهدت بي بي سي منشورات ترويجية يعود تاريخها إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لحديث آخر مع طلاب بريطانيين يضم قائد النخبة السابق في الحرس الثوري الإيراني عزة الله ضرغامي. ونشر ضرغامي، الموجود في قائمة بريطانيا للعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، صورة لنفسه على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تليغرام وهو يتحدث مباشرة عبر زووم.

وكان ضرغامي واحدا من مجموعة من الطلاب المتطرفين الذين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران عام 1979. ويشغل حاليًا منصب وزير التراث الثقافي والسياحة في إيران، وتفاخر منذ ذلك الحين بتدريب حماس في غزة قبل هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي مقابلة على التلفزيون الإيراني الرسمي، وصف أيضًا كيف زود حماس بالصواريخ.

Getty Images كانت بعض مقاطع الفيديو عبارة عن احتفالات تحتفي بالجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي فُرضت عليه عقوبات بسبب صلاته الإرهابية وقتلته الولايات المتحدة.

وأظهرت الإعلانات عبر الإنترنت للخطب في مقاطع الفيديو شعار اتحادات الطلاب المسلمين في بريطانيا. وفي أحد مقاطع الفيديو، يظهر اسم الجمعية مكتوبًا على الشاشة باللغة الفارسية.

واستضاف البث المباشر على تليغرام يوم سبتمبر/أيلول 2020 محمد حسين عطائي، وهو مواطن بريطاني تلقى تعليمه في يوركشير وكان سكرتيرًا لاتحادات الطلاب المسلمين في بريطانيا في ذلك الوقت. وهذا هو الفيديو الوحيد الذي ظهر فيه ولم يعد أمينًا للمنظمة.

ولا يزال عطائي سكرتيرًا لاتحاد جمعيات الطلاب المسلمين في أوروبا، وهي هيئة جامعة تضم المنظمة البريطانية. وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، حظي بمقابلة في طهران مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

BBC تم تصوير أمين المجموعة الطلابية محمد حسين عطائي وهو يلتقي بآية الله خامنئي في طهران

وقال عطائي إن الاتهامات الموجهة إليه كاذبة، لكنه لم يرد على أسئلة بي بي سي. وكان قد قال في وقت سابق إنه ليس لديه أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بالحرس الثوري الإيراني أو أي جيش أو حكومة أو مجموعة أمنية في العالم.

وأضاف أن اتحادات الطلاب الإسلاميين لم تعقد قط أي "تجمع فعلي في كانون التوحيد أو في أي مكان آخر مع أي من الأفراد المتهمين زوراً".

وقال عطائي أيضًا إن اتحاد الطلاب منظمة ديمقراطية تتخذ قراراتها من خلال لجنة تنفيذية، وليس من خلال شخص واحد.

وبعد مشاهدة لقطات قادة الحرس الثوري الإيراني، حثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية الحكومة على جعل مثل هذه الخطب واللقاءات غير قانونية، مضيفة أن مقاطع الفيديو تصور "خطرًا على استقرار بلادنا".

وقالت كيرنز: "هذا يجعلني قلقة حقًا بشأن حالة مجتمعنا، يجب أن يشعر الجميع بالرعب مما يرونه في مقاطع الفيديو هذه". "إنه انقسام، إنه كراهية. إنه يحرض على العنف، وربما يكون خطيرا للغاية".

وقالت إنه يجب حظر الحرس الثوري الإيراني فهم "يساعدون ويحرضون الأشخاص الذين قد يرتكبون الإرهاب على أراضينا".

وأحد الذين يقولون إنهم تعرضوا للتهديد، وحيد بهشتي، وهو صحفي بريطاني-إيراني وناشط في مجال حقوق الإنسان. وقال لبي بي سي إن الشرطة حذرته من أن حياته معرضة للخطر.

وقال بهشتي الذي ظل يعتصم خارج وزارة الخارجية منذ عام تقريبا: "كل يوم أستيقظ فيه، أعتقد أن هذا هو يومي الأخير". وقال في الأسابيع القليلة الماضية إنه تم الاتصال به وقيل له: "سأقطع رقبتك".

BBC قال الناشط البريطاني الإيراني وحيد بهشتي إن الأشخاص الذين يعتقد أنهم عملاء للحرس الثوري الإيراني هددوه

وقال بهشتي إنه يعتقد أن المجموعة الصغيرة من الأشخاص الذين يستهدفونه هم عملاء للحرس الثوري الإيراني، ويمارسون أنشطتهم بحرية في بريطانيا.

وتقول الحكومة إنها تبقي قائمة المنظمات المحظورة قيد المراجعة، لكن لديها سياسة تقضي بعدم التعليق على ما إذا كانت منظمة معينة قيد النظر أم لا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد فرضنا عقوبات على أكثر من 350 فردا وكيانا إيرانيا، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي بأكمله".

وقالت رابطة الطلاب المسلمين في بريطانيا لبي بي سي إنها مجموعة مستقلة يقودها طلاب متطوعون وليس لهم أي انتماء لأي حكومة.

وقالت الجمعية إنها تحترم الأشخاص من جميع الخلفيات والأديان والمجتمعات و"لا تدعم أو تؤيد أي شخص لا يشاركه هذه القيم". وأضافت أن "جميع أنشطتها مشروعة بشكل واضح".

واتصلنا بمؤسسة التوحيد الخيرية التي تدير مركز كانون التوحيد، مراراً وتكراراً للتعليق لكنها لم تستجب.