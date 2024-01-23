إيلاف من دبي: في تقرير نشرته الإثنين، نسبت "غارديان" البريطانية إلى مصادرها قولها إن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اقترح إيواء فلسطيني غزة "على جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط"، وذلك خلال اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وبحسب "غارديان"، معلوم أن كاتس قدم مقطع فيديو حول هذا المفهوم إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 كبديل لحل الدولتين، وقال لهم: "هذا الفيديو ضمن خطة صيغت تفاصيلها قبل سنوات، عندما كان وزيرًا للنقل".

وكان كاتس قد أثار في السابق فكرة إنشاء جزيرة قبالة الشاطئ، على الرغم من أن ذلك لم يكن جزءًا من خطة لإعادة إسكان الفلسطينيين. ولم تدعم الحكومة الإسرائيلية مثل هذه الخطة.

أثارت فكرة كاتس استياء ممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهم كانوا مجتمعين لوضع الأساس لـ 'خطة سلام شاملة' في الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نفت الخارجية الإسرائيلية تقرير "غارديان" المذكور أعلاه، وقالت: "لم يقل أبدا شيئًا كهذا، ولا توجد مثل هذه الخطة".

إلا أن جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، قال في مؤتمر صحفي إن كاتس طرح فكرة الجزيرة الصناعية، وقال: "حضر الاجتماع لكنه لم يعرض أفكارًا لها علاقة بالسلام".