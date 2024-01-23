إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إن الضربات الأميركية البريطانية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن كانت "دفاعًا عن النفس" ولا علاقة لها بالحرب في غزة.

وضربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ثمانية أهداف بين عشية وضحاها، بعد مجموعة أخرى من الغارات في وقت سابق من هذا الشهر

وقال سوناك إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تصرفتا "بما يتماشى مع القانون الدولي، دفاعًا عن النفس وردًا على تهديد فوري"ويقول إن هناك "تهديدًا مستمرًا ووشيكًا" من الحوثيين

وأكّد رئيس الوزراء البريطاني، أن لندن ستواصل الردّ على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في حال استمرّت.

وقال سوناك للبرلمان بعد جولة ثانية من الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين: "نحن لا نسعى إلى المواجهة"، مضيفًا: "لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور دون رد".

ضربات ثانية

ونفّذت الولايات المتّحدة وبريطانيا جولة ضربات ثانية ليل الإثنين الثلاثاء على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، فيما أكدتا أن الخطوة تأتي للرد على الهجمات التي يواصل المتمرّدون شنّها على الملاحة في البحر الأحمر.

وقال البلدان في بيان أصدراه بالاشتراك مع دول أخرى شاركت في إسناد هذا الهجوم إنّ قواتهما شنّت "جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على 8 أهداف حوثية في اليمن ردّاً على الهجمات الحوثية المتواصلة ضدّ الملاحة والتجارة الدولية وضدّ سفن تعبر البحر الأحمر.

زعيم المعارضة

وردًا على كلام سوناك في مجلس العموم، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إن حزب العمال يدعم العمل العسكري للمملكة المتحدة

وتقول المملكة المتحدة إن الحوثيين شنوا 12 هجومًا على السفن في البحر الأحمر خلال الأيام العشرة الماضية فقط، ويستهدف الحوثيون المدعومين من إيران السفن التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل والغرب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "الضربات تعمل على إضعاف القدرات"، وأضاف إن "الدليل الأولي" الذي قدمته الحكومة بين عشية وضحاها هو "أن جميع الأهداف المقصودة قد تم تدميرها"، مما يشير إلى أن "الضربات تعمل على إضعاف القدرات".

معلومات استخبارية

وأضاف سوناك: الأهداف "تم اختيارها على وجه التحديد على أساس معلومات استخباراتية" - وهي "مواقع عسكرية" تهدد سلامة الموجودين في البحر الأحمر".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستنشر قريبًا ملخصًا للمشورة القانونية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويضيف رئيس الوزراء أن "أساس العمل يظل كما كان في المرة السابقة".

إيران

وفيما يتعلق بإيران، يقول سوناك: "نحن على دراية بالمخاطر ونعمل بشكل وثيق مع حلفائنا، وخاصة الولايات المتحدة وحلفائنا الأوروبيين، للعمل بشكل مشترك على الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة هذا النفوذ".

وعبر زعيم المعارضة العمالية السير كير ستارمر أمام البرلمان عن دعمه هذا للإجراء المستهدف لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر، وقال إن الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون "يجب أن تتوقف"، قائلاً إنها تهدف إلى "زعزعة استقرارنا - لذا يجب علينا أن نقف متحدين وأقوياء".

وفي حين يدعي الحوثيون أن هجماتهم تأتي تضامنا مع شعب غزة، يقول زعيم حزب العمال إنهم "لا يفعلون شيئا لشعب غزة"، الذي يقول إنه يحتاج إلى مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال زعيم حزب العمال إنه في حين أن حزبه "لا يشكك في مبررات هذا الإجراء... فمن الصحيح أن نسمع المزيد عن فعاليته".