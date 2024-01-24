إيلاف من لندن: دعا قائد عسكري بريطاني، المملكة المتحدة لتكون جاهزة لاستدعاء فوري لـ"جيش المواطن" إذا ما واجهت "لحظة خطيرة" ونشوب حرب.

وعلى الفور استجاب داونينغ ستريت للتعليقات التي وصفت بـ"المشؤومة" التي أدلى بها قائد الجيش الجنرال السير باتريك ساندرز وقال فيها إن المملكة المتحدة لن تكون مستعدة في حالة نشوب حرب.

وقال تقرير لصحيفة (ديلي تلغراف) أن الجنرال السير باتريك ساندرز كان من المقرر أن يلقي خطابًا يحذّر فيه من أنه سيتم استدعاء الشعب البريطاني للقتال إذا ذهبت المملكة المتحدة إلى الحرب لأن الجيش صغير جدًا.

وبحسب الصحيفة، فإن الجنرال السير باتريك لن يدعم التجنيد الإجباري لكنه يريد من الحكومة "تعبئة الأمة" في حالة الحرب مع روسيا.

وفي حديثه إلى (سكاي نيوز)، قال وزير شؤون الدفاع السابق توبياس إلوود إنه يجب "الاستماع إلى التحذير بعناية" وأن بريطانيا ليست مجهزة للتعامل مع "ما سيأتي في الأفق".



استبعاد التجنيد الاجباري

لكن 10 داونينغ ستريت استبعد أي تطبيق لنموذج التجنيد الإجباري في الجيش البريطاني، قائلا إن الخدمة ستظل طوعية.

وردا على سؤال عما إذا كان ريشي سوناك يمكن أن يستبعد التجنيد الإجباري في المستقبل، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحفيين: "لا يوجد ما يشير إلى ذلك. والحكومة ليس لديها نية لمتابعة ذلك".

وقال: "إن الجيش البريطاني لديه تقليد فخور بكونه قوة تطوعية. ولا توجد خطط لتغيير ذلك." وأضاف المسؤول أن "السيناريوهات الافتراضية" بشأن الصراعات المستقبلية المحتملة "ليست مفيدة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نفى وزير الدفاع غرانت شابس أن حجم الجيش "ينكمش"، وقال إنه في عهد المحافظين لن ينخفض إلى ما دون المستوى الحالي البالغ حوالي 73 ألف جندي.

وإذ ذاك، فإنه في خطاب ألقاه في مؤتمر المركبات المدرعة، لم يكن الجنرال السير باتريك يقدم حجة للتجنيد الإجباري - حيث يُطلب من الرجال في سن القتال التجنيد في الجيش - بل كان يضع الأسس للاستدعاء الطوعي إذا اندلعت الحرب.

وحذّر الجنرال السير باتريك ساندرز من أن زيادة قوات الاحتياط وحدها "لن تكون كافية".

وسلط الضوء على التهديد الذي تمثّله روسيا وأشار إلى الخطوات التي تتخذها دول أوروبية أخرى لوضع سكانها على "حالة حرب".

كما دعا قائد الجيش إلى بذل المزيد من الجهود لتجهيز وتحديث القوات المسلحة البريطانية.

وتحدث عن حاجة "جيل ما قبل الحرب" في المملكة المتحدة للاستعداد لاحتمال الحرب، وقال إن ذلك "مشروع يشمل الأمة بأكملها".



تحذيرات سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها الجنرال السير باتريك من التهديد المتزايد للحرب، ويعرب عن مخاوفه بشأن عدم استعداد بريطانيا.

وقال رئيس الأركان العامة المنتهية ولايته، الأربعاء، إن حرب روسيا في أوكرانيا كانت أكثر بكثير من مجرد الاستيلاء على الأراضي، قائلاً إنها تهدف إلى هزيمة نظامنا وأسلوب حياتنا.

وجادل الجنرال السير باتريك بالفعل بالعودة إلى التخفيضات الأخيرة في حجم الجيش. ويبلغ قوام القوات المسلحة الآن حوالي 73 ألف جندي، مقارنة بنحو 100 ألف في عام 2010. وقال في خطابه إن بريطانيا بحاجة إلى جيش مصمم للتوسع بسرعة.

وقال "في غضون السنوات الثلاث المقبلة، يجب أن يكون من المصداقية الحديث عن جيش بريطاني قوامه 120 ألف جندي، ينضمون إلى احتياطينا واحتياطينا الاستراتيجي. لكن هذا ليس كافيا"، كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود للتحديث والتحديث. تجهيز القوات المسلحة.



استعداد

وأضاف: "لن نكون محصنين، وعلينا كجيل ما قبل الحرب أن نستعد بالمثل - وهذا مشروع يشمل الأمة بأكملها". وقال: "توضح أوكرانيا بوحشية أن الجيوش النظامية هي التي تبدأ الحروب، وجيوش المواطنين تفوز بها. لكننا كنا هنا من قبل، والقوى العاملة وحدها لا تخلق القدرة."

وسلط الضوء رئيس أركان الجيش على الخطوات التي يتم اتخاذها في دول مثل السويد وفنلندا - حيث يلوح التهديد الروسي في الأفق - لوضع دولهم على حافة الحرب.

كما دعا قادة عسكريون كبار آخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مؤخرًا الحلف إلى الاستعداد لصراع محتمل. ومثل هذه التحذيرات تثير قلق الساسة.



سيناريوهات افتراضية

ورداً على خطاب الجنرال السير باتريك، قال المتحدث باسم رئيس وزراء المملكة المتحدة إن السيناريوهات الافتراضية لصراع محتمل في المستقبل لم تكن مفيدة واستبعد أي تحرك نحو نموذج التجنيد الإجباري للجيش.

وقال أحد كبار أعضاء البرلمان المحافظ لـ(بي بي سي) إنه لا يعتقد أن ريشي سوناك كان يقدر تماما التهديد الذي تمثله روسيا.

وقال النائب إن ذلك قد يكون بسبب أن رئيس الوزراء عندما نشأ لم يواجه التهديد الوجودي الذي شكله الاتحاد السوفيتي القديم خلال حقبة الحرب الباردة.



أخطاء 1914

وقال الجنرال السير باتريك إن الأمة لا تستطيع تحمل ارتكاب نفس أخطاء عام 1914، عندما فشلت في إدراك التصعيد الذي أدى إلى الحرب العالمية الأولى.

وقال إنه على مدى السنوات الثلاثين الماضية، انخفض حجم الجيش إلى النصف، مع انخفاض بنسبة 28٪ في السنوات الـ 12 الماضية، لكنه أضاف أنه على الرغم من التحديات في طلبات التجنيد للانضمام إلى الجيش، فقد كانت على أعلى مستوى منذ ست سنوات.

وكان الجنرال السير باتريك من أشد منتقدي التخفيضات في أعداد القوات والإنفاق العسكري، وسيتم استبداله بالجنرال السير رولي ووكر في حزيران (يونيو).

ولم يكن هو الوحيد الذي انتقد التخفيضات، حيث قال الجنرال السابق، اللورد دانات، إن المملكة المتحدة تخاطر بتكرار ما حدث في الثلاثينيات ما لم تستثمر المزيد في قواتها المسلحة الأسبوع الماضي.