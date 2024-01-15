إيلاف من لندن: أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أنه سيتم حظر جماعة حزب التحرير الإسلامية "المعادية للسامية".

ومن المنتظر أن يتم تفعيل حظر الحزب يوم الجمعة. وقد أعلن حزب العمال المعارض عن نيته دعم الخطط، رغم أن هذا الإجراء يتطلب من الناحية الفنية موافقة البرلمان.

وقال كليفرلي، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إن حزب التحرير "معادي للسامية" و"يشجع الإرهاب ويشجعه بشكل نشط".

وتم إجراء التغيير بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، والذي كان يستخدم سابقًا لحظر أمثال حركة (حماس).

بيان

وقال بيان حكومي إن الحظر يجرم االانتماء إلى مجموعة أو الدعوة إلى دعمها، أو ترتيب اجتماع لدعم مجموعة، أو ارتداء ملابس أو حمل أشياء في الأماكن العامة "تثير شكوكًا معقولة بأن الفرد هو عضو أو مؤيد للمجموعة المحظورة".

وأضاف البيان: "عقوبات الجرائم المحظورة هي السجن لمدة أقصاها 10 سنوات و/أو الغرامة". وقال كليفرلي: "إن حزب التحرير منظمة معادية للسامية تعمل بنشاط على الترويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك الإشادة والاحتفاء بهجمات 7 أكتوبر المروعة.

وأضاف: "إن حظر هذه الجماعة الإرهابية سيضمن أن أي شخص ينتمي إليها ويدعو إلى دعمها سيواجه عواقب. وسيحد من قدرة حزب التحرير على العمل كما يفعل حاليا".

احتجاجات 21 أكتوبر

وكان حزب التحرير أحد الجماعات التي نظمت الاحتجاجات في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى جانب مظاهرة قامت بها حملة التضامن مع فلسطين.

وفي ذلك الوقت، قالت شرطة العاصمة - على الرغم من تحديد هوية رجل يهتف "الجهاد، الجهاد" - إنها "لم تحدد أي جرائم ناجمة عن المقطع المحدد". وأطلقت وزيرة الداخلية آنذاك سويلا برافرمان مراجعة للمجموعة.

وقد تم بالفعل حظر حزب التحرير في العديد من الدول العربية، وكذلك في ألمانيا والصين.

يذكر أنه كان تم تأسيس حزب التحرير في عام 1953 "بهدف طويل المدى يتمثل في إقامة خلافة تحكم بموجب الشريعة الإسلامية".

و"بينما يقع مقر الحزب الرئيسي في لبنان، فإنه يعمل في 32 دولة على الأقل بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا."

ومن المقرر أن يتم حظر كلا الفرعين العالمي والبريطاني لحزب التحرير.

دعم حزب العمال

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية: "كانت هناك منذ فترة طويلة مخاوف جدية بشأن حزب التحرير، والتي تفاقمت في ضوء الهجوم الإرهابي الهمجي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.

وأضافت: "الصحيح أن الحكومة نظرت بشكل عاجل في الأدلة والمعلومات الاستخباراتية المتوفرة لديها حول التهديد الذي يشكله حزب التحرير، ونحن نرحب ونؤيد قرار حظرها".

وقالت كوبر: "أولئك الذين يحرضون على العنف ويروجون للإرهاب أو يمجدونه ليس لهم مكان في شوارع بريطانيا ويجب أن يواجهوا القوة الكاملة للقانون".

ومن جهته، قال وزير الأمن توم توجندهات: "من الواضح أن حزب التحرير يشجع الإرهاب ويشجعه. إن احتفالهم بهجمات حماس المروعة على إسرائيل، والذهاب إلى حد وصف الإرهابيين الذين اغتصبوا وقتلوا مواطنين إسرائيليين بـ"الأبطال"، أمر مشين".

وخلص وزير الأمن إلى القول: "نحن نقف بحزم ضد معاداة السامية والكراهية ضد الجالية اليهودية في المملكة المتحدة."

