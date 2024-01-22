إيلاف من لندن: حذر رئيس مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة من ارتفاع "غير مسبوق" في التهديد الإرهابي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال مساعد مفوض شرطة سكوتلاند يارد مات جوكس: إنه "من الصعب أن نتذكر عالمًا أكثر عدم استقرارًا وخطورة وعدم يقين" وأن بريطانيا واجهت "الفترة الأكثر حدة منذ الحرب الباردة" في عام 2023.

وأضاف كبير ضباط مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن الشرطة لاحظت ارتفاعا "غير مسبوق" في التهديد الإرهابي في أعقاب الصراع في غزة الذي أصبح "لحظة تطرف".

وقال مات جوكس، إن هناك زيادة بنسبة 25% في المعلومات الاستخباراتية الواردة إلى شرطة مكافحة الإرهاب، وهي "زيادة كبيرة عن مستوياتنا المعتادة".

معلومات استخبارية

وتابع المسؤول الأمني الكبير في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين: "بعبارات بسيطة، هذا يعني المزيد من المعلومات الاستخبارية حول الإرهاب المحتمل والتطرف العنيف، التي تتدفق عبر أنظمتنا مقارنة بالسنوات الأخيرة، من التقارير عبر الإنترنت والتقارير العامة ومن جهاز الاستخبارات الداخلي MI5".

وبعد أن شغل سابقًا منصب رئيس شرطة جنوب ويلز، كان السيد جوكس رئيسًا للعمليات المتخصصة في سكوتلاند يارد على مدار العامين الماضيين، وقال إن المتطرفين الإسلاميين "لقد تم تنشيطهم بسبب هذا الصراع".

وقال جوكس: "من الصعب أن نتذكر عالما غير مستقر وخطير وغير مؤكد. لم أر الظروف تتصادم بالطريقة التي شهدناها في الأشهر الأخيرة خلال فترة ولايتي".

وأكد: "إن سرعة وحجم تأثير الأحداث العالمية أمران استثنائيان، حتى في سياق تجربتنا. وإذا وقعت أحداث في جميع أنحاء العالم، فإنها ستجذب دائمًا خيطًا في المملكة المتحدة، وخاصة في مجتمعات المدن شديدة التنوع، ولكن ما رأيناه بوضوح هو الخوف والقلق وعدم اليقين، ومجموعة كاملة من ردود الفعل المهمة للغاية بين مجتمعات المملكة المتحدة.

جرائم إرهابية

ومنذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم اعتقال 33 شخصًا بسبب جرائم إرهابية في بريطانيا، 19 تتعلق بالاحتجاجات، و13 بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وواحد بسبب هجوم مزعوم.

ووجهت اتهامات إلى سبعة أشخاص نتيجة الاعتقالات، وما زال الباقون مفرج عنهم بكفالة أو قيد التحقيق.

وقد حدثت "زيادة" في المكالمات على الخط الساخن لمكافحة الإرهاب، وفي الأسبوعين التاليين للهجوم الأولي، تضاعف العدد.

وتلقت وحدة الإحالة عبر الإنترنت لمكافحة الإرهاب أكثر من 3000 إحالة لمواد "مرفوضة"، تم تحديد 700 منها على أنها مرتبطة بالمملكة المتحدة ومن المحتمل أن تنتهك التشريعات.

ومن بين المعتقلين مؤخرًا، كان 20% من الأطفال تحت سن 18 عامًا، وشارك أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا في "محادثات مثيرة للقلق للغاية" عبر الإنترنت.

وقال جوكس: "هذا أمر استثنائي، وأعتقد أنه يوضح حجم وكثافة الخطاب عبر الإنترنت حول الصراع المستمر".

وقال كبير ضباط مكافحة الإرهاب: "إننا نشهد دائمًا ارتفاعًا حادًا بعد الحوادث الإرهابية، ولكن ما شهدناه منذ 7 أكتوبر كان ارتفاعًا أعلى وأكثر استدامة من أي وقت مضى. ويحدث هذا على الإنترنت بطريقة غير مسبوقة، في تجربتنا.

مناخ خطير

وأضاف: "كل هذا التطرف عبر الإنترنت هو جزء من مناخ خطير. أعتقد أن هذا يضعنا في نقطة يمكن أن نصفها بأنها لحظة التطرف."

الفترة الأكثر حدة

وقال جوكس إن مركز تحليل الإرهاب المشترك الذي يديره جهاز الاستخبارات الداخلي MI5، والذي يقيم مستوى التهديد في المملكة المتحدة، أبقى المستوى عند "كبير" مما يعني أن الهجوم "محتمل" لكنه "يواصل مراجعة كل هذه المعلومات".

وفتحت سكوتلاند يارد أيضًا وحدة للتعامل مع "الجهات الفاعلة الحكومية المعادية"، والتي تتعلق بشكل أساسي بـ "التهديد الثلاثي" من إيران وروسيا والصين.

وفي السنوات الخمس الماضية، تم اعتقال 20 شخصًا بموجب قانون الأسرار الرسمية، لكن نصفهم تم في عام 2023، والتي وصفها جوكس بأنها "الفترة الأكثر خطورة منذ الحرب الباردة".