إيلاف من لندن: قالت بريطانيا على لسان وزير الدفاع إن إنشاء دولتين منفصلتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال وزير الدفاع غرانت شابس في مقابلات يوم الأحد مع قنوات تلفزيونية بريطانية خصوصا (بي بي سي وسكاي نيوز) إنه من "المخيب للآمال" أن يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الفكرة. وقال إن موقف بنيامين نتانياهو لم يكن "مفاجأة".

لكن شابس قال إن الفلسطينيين "يستحقون" دولة ذات سيادة، مضيفا "لا أرى حقا أن هناك حلا آخر".

يأتي موقف الوزير البريطاني ذلك بعد أن رفض نتانياهو هذا الاحتمال كحل للصراع في الشرق الأوسط. وقال شابس: "ليس هناك خيار آخر، لقد اتفق العالم كله على أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة للمضي قدما".

ويضيف شابس: "من المؤكد أن المملكة المتحدة تظل متمسكة" بفكرة حل الدولتين.

رفض نتانياهو

وبعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت، أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إنه “كرر سياسته المتمثلة في أنه بعد تدمير حماس، يجب على إسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”. مطلب يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية”.

وقال السيد شابس إن تعليقات نتانياهو كانت "مخيبة للآمال للغاية" وأضاف: "إنها ليست مفاجأة إلى حد ما - لقد أمضى حياته السياسية (نتانياهو) بأكملها ضد حل الدولتين. لكن النقطة المهمة هي، ما هو الطريق الآخر لحل هذه المشكلة بجدية؟".

وقال وزير الدفاع: "الفلسطينيون يستحقون دولة ذات سيادة، وإسرائيل تستحق أن تتمتع بالقدرة الكاملة على الدفاع عن نفسها وأمنها. وما لم تسعى إلى حل الدولتين، فأنا لا أرى حقًا أن هناك حلًا آخر".

وأضاف أن هناك مجموعة متنوعة من وجهات النظر داخل الحكومة الإسرائيلية "لذلك نحن نميز بشدة بين وجهات نظر الأفراد ودعمنا الشامل لإسرائيل كدولة".

