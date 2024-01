دافوس: التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان.

وأضاف البيان أن كاميرون ندّد بالهجمات التي وقعت في أربيل بالعراق، وأودت بحياة المواطن البريطاني العراقي كرم ميخائيل.

وقالت وزارة الخارجية إن كاميرون أوضح أيضا أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر "غير قانونية وغير مقبولة".

ودعا الوزير البريطاني إيران إلى استخدام نفوذها لدى الحوثيين لمنع المزيد من التهديدات.

وقال كاميرون في منشور على منصة أكس " يجب على إيران أن تتوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، وأن تستخدم نفوذها لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

Iran must cease supplying the Houthis with weapons and intelligence and use its influence to stop Houthi attacks in the Red Sea.



Iran must also stop using the regional situation as cover to act recklessly and violate others’ sovereignty.



I made this clear to FM @Amirabdolahian