إيلاف من لندن: قال قائد عسكري كبير سابق في الناتو إنه حان الوقت "للتفكير في ما لا يمكن تصوره" والنظر في التجنيد الإجباري في المملكة المتحدة.

وقال نائب القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي في بريطانيا الجنرال السير ريتشارد شريف إنه حتى لو هُزمت روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، فإنها ستظل مصممة على إعادة بناء إمبراطورية أخرى، وإخضاع أوكرانيا، ثم الانتقال إلى مناطق أخرى.

وحذّر الجنرال السير ريتشارد، من أن ميزانية الدفاع البريطانية ليست كبيرة بما يكفي لتوسيع القوات المسلحة وحدها. وقال لشبكة (سكاي نيوز): "التجنيد الإجباري لمعظم الجنود المحترفين، وأنا أعتبر نفسي واحدًا منهم، هو لعنة مطلقة.

وقال: "لقد اعتمدت القوات المسلحة البريطانية تقليديًا وثقافيًا على جنود متطوعين ذوي خبرة طويلة وذوي خبرة كبيرة - وهذه هي الطريقة التي نريدها جميعا أن تستمر".

ومع ذلك، وبالنظر إلى الوضع العالمي الحالي وتخفيضات تمويل الدفاع منذ نهاية الحرب الباردة، قال: "أعتقد أننا بحاجة إلى التغلّب على العديد من العوائق والافتراضات الثقافية، والتفكير بصراحة في ما لا يمكن تصوره".



القائد السابق في الناتو الجنرال البريطاني السير ريتشارد شريف

التجنيد الاجباري

وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا والنظر بعناية في التجنيد الإجباري".

ويأتي تدخل الجنرال السير ريتشارد شريف، بعد تعليقات من رئيس الأركان العامة، الجنرال السير باتريك ساندرز، الذي أشار إلى أن الرجال والنساء البريطانيين قد يواجهون الاستدعاء للجيش في حالة نشوب حرب مع روسيا.

وقال قائد الجيش البريطاني إن المواطنين البريطانيين يجب أن يكونوا "مدربين ومجهزين" للقتال في حرب محتملة بين قوات حلف شمال الأطلسي وقوات فلاديمير بوتين.

بناء إمبراطورية

وقال السير ريتشارد يوم الخميس إنه حتى لو هُزمت روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، فإنها ستظل مصممة على إعادة بناء إمبراطورية روسية أخرى، عازمة على إخضاع أوكرانيا، وبمجرد أن تفعل ذلك، عازمة على الانتقال إلى بلدان أخرى في السابق. الفضاء السوفييتي، والذي يضم دول البلطيق وجميع أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وقال "لذلك هناك تهديد حقيقي للسلام في المنطقة الأوروبية الأطلسية - والطريقة للحفاظ على السلام هي الردع، الردع العسكري الفعال، التقليدي والنووي".

وأضاف "هذا يعني أن نكون مستعدين لأسوأ الحالات، وهو الحرب مع روسيا. وهذا يعني أن قواتنا المسلحة يجب أن تمتلك العدد والقدرات واللوجستيات والتدريب اللازم".

