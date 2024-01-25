بيروت: قال أسامة حمدان المسؤول البارز في حماس خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت، إن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ستفرج عن كل الرهائن لديها إذا أفرجت إسرائيل عن كل السجناء الفلسطينيين.

وأكد أن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار في غزة تصدره محكمة العدل الدولية بشرط أن تلتزم به إسرائيل.