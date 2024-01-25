الدوحة: أشارت مواقع إخبارية إلى لقاء مرتقب سيجمع بين مديري جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) ورئيس الوزراء القطري في أوروبا، مع بداية الأسبوع المقبل للبحث في إمكانية وقف إطلاق النار في غزة، وتحرير الرهائن المحتجزين في القطاع.

وأشارت وكالة رويترز إلى هذا الاجتماع المرتقب، دون اضافة المزيد من التفاصيل حوله، فيما نقلت عن بيان وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع قد بلغ 25900 شخصًا، و64110 جريحًا منذ السابع من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.