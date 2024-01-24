روما: أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الأربعاء إن بلاده ستعالج مئة طفل فلسطيني من قطاع غزة في مستشفياتها بعد نقلهم بالطائرات والسفن في عملية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن أول 30 طفلا سيُنقلون جوا من مصر، حيث سعوا للحصول على المساعدة الطبية بعد هروبهم من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وسيصل 30 آخرون إلى إيطاليا مع عائلاتهم في نهاية كانون الثاني (يناير) على متن السفينة العسكرية فولكانو التي ستغادر ميناء العريش المصري. ولم يوضح كروزيتو متى أو كيف سيُنقل الأطفال الأربعون الباقون.

وقال كروزيتو في بيان "لا يمكن للمرء أن يبقى في حالة من اللامبالاة في مواجهة الأزمة الإنسانية الخطيرة" مضيفا أن الخطوة الإيطالية هي "واجب أخلاقي أكثر من كونها سياسية".

وقال البيان إن علاج الأطفال سيتم في مستشفيات في بولونيا والبندقية وجنوة وروما.

وأيدت إيطاليا في البداية حرب إسرائيل على حماس قائلة إن من حقها الدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول وتجنبت انتقاد الحكومة الإسرائيلية حتى مع تزايد عدد القتلى في قطاع غزة.

وقال كروزيتو إن نقل الأطفال سينظم خارج العريش، التي تبعد أقل من 50 كيلومترا عن معبر رفح مع قطاع غزة، والتي أصبحت مركز التنسيق الدولي للمساعدات الإنسانية.

وكان ربان سفينة حربية فرنسية قال يوم الأحد إن نحو ألف شخص من قطاع غزة عولجوا على متن السفينة التي تحولت إلى مستشفى ميداني وهي راسية قبالة سواحل مصر.