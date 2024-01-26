إيلاف من بيروت: قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن إسرائيل لا تنوي حكم غزة بعد انتهاء الحرب، "إنما هدفنا الرئيسي هو القضاء على حماس في غزة والضفة الغربية".

أضاف بينيت في مقابلة مع قناة "العربية": "لا نرغب في حكم الفلسطينيين، بل نريدهم أن يحكموا أنفسهم"، مشترطًا في ذلك أمرين: "حكم ذاتي لا يعتمد على ميثاق ينص على القضاء على إسرائيل، وحكم ذاتي يرتكز على الاعتراف بدولة إسرائيل".

في المقابلة نفسها، وصف بينيت العدد الكبير من قتلى الفلسطينيين في غزة بعبارة "أضرار جانبية" في سبيل القضاء على حماس، مشيرا الى أن العدد أقل مما كان عليه في الحرب العالمية الثانية.

وكان بينيت قد أعلن قبل استقالته من الحكومة أنه يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، فيما صمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.