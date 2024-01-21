دافوس: أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل هو الاستقرار الإقليمي وحل القضية الفلسطينية.

وردا على سؤال من شبكة "سي إن إن" الأميركية عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية".

وكانت تصريحات وزير الخارجية جزءا من مقابلة تم تسجيلها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا، وبثتها (سي.إن.إن)، الأحد.

وقال فيصل بن فرحان إن السعودية تركز بشدة على وقف التصعيد في قطاع غزة.

وأضاف، بحسب ما أوردت رويترز: "ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة والسكان المدنيين في غزة... لا حاجة لذلك أبدا وهذا غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف".

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن أكثر من 25 ألفا قُتلوا، وإن ما يزيد عن 62 ألفا أصيبوا حتى الآن في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة التي جاءت بعد هجوم شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أدي إلى مقتل نحو 1200 في إسرائيل.