إيلاف من جدة: كشفت شركة البحر الأحمر الدوليَّة عن روبوت مبتكَر لتنظيف الشواطئ من أجل الحفاظ على رمالها خالية من النفايات.

وقالت الشركة التي تتولى تطوير مشروعي البحر الأحمر وأمالا السياحيين إنَّ المهمة التي عهد بها إلى الروبوت الذي يعمل بالطاقة الكهربائية تحسين مظهر الرمال وجمع النفايات البلاستيكية والحطام.

من ميزات الروبوت أيضاً قدرته على تحديد أي حطام أو قطع نفايات صلبة صغيرة بحجم سنتيمتر واحد والتعامل معها، ويمكن التحكم فيه عن بعد، الأمر الذي يضمن نتائج تنظيف شاملة دون التسبب بأي أضرار للبيئة.

جرى تصميم الروبوت أيضًا ليكون مرناً بدرجة عالية، مما يسمح له بالتنقل بسهولة بين الأجسام التي تمثل تحديًا عادةً للروبوتات المماثلة في السوق، ويغطي مساحة ثلاثة آلاف متر مربع في ساعة واحدة فقط.

ومن المنتظر أن يباشر الروبوت أولى مهماته في تنظيف شواطئ وجهة البحر الأحمر في البداية، محافظاً على جمال المناظر الطبيعية في المحيطة بمنتجعاتها.

واستقبلت وجهة البحر الأحمر أول زوارها في عام 2023 مع افتتاح اثنين من فنادقها، في حين يستقبل مطار البحر الأحمر الدولي رحلات منتظمة منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2023. وعند اكتمال المشروع في عام 2030، ستضم وجهة البحر الأحمر 50 منتجعاً توفر ثمانية آلاف وحدة فندقية، إضافةً إلى أكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع بريّة.