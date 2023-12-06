بيروت: بعدما جمعت اللبنانيين في صبحياتهم القروية، واصبحت قوتا للفقراء في أزمتهم الاقتصادية، أُدرِجَت منقوشة الزعتر اللبنانية على لائحة اليونسكو للتراث غير المادي للبشرية، باعتبارها منتجا اقتصاديا عابرًا للطوائف و"راسخة في الهوية" اللبنانية.

وقرّرت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تعقد اجتماعاتها منذ الاثنين في كاساني في شمال بوتسوانا إدراج العجينة الشهيرة التي يوضع عليها الزعتر الممزوج بالزيت وتٌخبز في الفرن أو على "الصاج" ضمن التراث غير المادي للبشرية، بناء على طلب قدّمه لبنان في آذار(مارس) 2022.



عابرة للطوائف

وذكّرت اليونسكو في وصفها للمنقوشة بأنها "خبز مسطّح يُعدُّ في المنازل والمخابز المتخصصة، ويستمتع السكان المنحدرون من جميع الخلفيات في لبنان بتناوله في وجبة الفطور".

ولاحظت أن صلوات ترافق إعداد العجين "التماسًا لاختمار العجين، فيقوم المسلمون بتلاوة بداية سورة الفاتحة ويقوم المسيحيون بتلاوة الصلوات والتصليب".

وإذ اعتبرت أن المنقوشة "ذات قيمة رمزية في لبنان" كصنف غذائي تناوله السكان عبر الاجيال، شدّدت على أن المنقوشة راسخة في الهوية، لأن نكهاتها المتعددة تُرمز إلى الجمعات القروية، والجلسات الصباحية التقليدية أو ما يُعرف بـ"الصبحية" التي تؤدي دورًا رئيسيًا في "التفاعل الاجتماعي.

وقال الملحق الثقافي لبعثة لبنان لدى اليونسكو بهجت رزق لوكالة فرانس "المنقوشة عابرة للطوائف، ولها دلالة رمزية إذ تعكس العيش الواحد بين اللبنانيين". وأضاف أن "الأفران التي تعدّ المنقوشة موجودة في كل أنحاء لبنان".

منتج اقتصادي

وتُخبز المنقوشة في أفران معدنية أو حجرية من الطوب الحراري أو على الصاج المعدني المقعّر، وتتوافر بالزعتر والزيت ويمكن خبزها بإضافة عدة مكونات أخرى، كالجبن وبعض أنواع الخضر. ويمكن أن تؤكل مع اللبنة.

ولا تزال المنقوشة من الخيارات الأرخص ثمناً بين المأكولات اللبنانية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ العام 2019، مع أن سعرها ارتفع من نحو 750 ليرة لبنانية (أي نحو نصف دولار عندما كان سعر صرف العملة الأميركية 1500 ليرة) إلى ما معدّله 90 ألف ليرة (نحو دولار واحد في الوقت الراهن).

و"يُسهم بيع المنقوشة في المخابز الصغيرة في تنمية الاقتصاد المحلي"، بحسب اليونسكو.

وباتت مخابز ومطاعم توفّر المنقوشة اللبنانية في عدد من دول العالم بفضل انتشار اللبنانيين فيها.