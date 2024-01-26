الدوحة: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث، الجمعة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن غزة والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وقبل ذلك أعلن الديوان الأميري في قطر أن بايدن عبر عن تقديره لجهود قطر الدبلوماسية والإنسانية ومساعيها المتعلقة بالوضع في غزة.

وأضاف الديوان الأميري في قطر أنَّ أمير قطر بحث والرئيس بايدن خلال اتصال هاتفي التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. https://t.co/YJBuECLIyl — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 26, 2024

ونقل البيان عن أمير قطر التأكيد على "ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم".

كما دعا أمير قطر إلى "استمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".