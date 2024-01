إيلاف من بيروت: احتشد الآلاف في القدس الأحد، بينهم وزراء من الليكود، حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحضور مؤتمر يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، نظمته منظمة "ناهالا" اليمينية، التي تدعو إلى التوسع الاستيطاني لليهود في الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية، بحسب تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي".

دليل دامغ

قال الصحافي الأميركي - الإسرائيلي باراك رافيد في تغريدة على منصة "أكس" إن ما لا يقل عن 12 وزيراً إسرائيلياً شاركوا في هذا المؤتمر، ونادوا بحق العودة للمستوطنين إلى غزة، وبتشجيع الفلسطينيين من الهجرة من القطاع. أضاف أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، وعددًا آخر من وزراء الليكود، ألقوا خطابات داعمة لهذا المطلب.

#Israeli Ministers (including #Smotrich and #BenGvir) dancing at the conference would form part of the compelling evidence of noncompliance with the #ICJ order. pic.twitter.com/TQWDxWe0lu