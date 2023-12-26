رفض الوزير اليميني الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أي دور لقطر أو مصر أو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية

إيلاف من بيروت: في حديث مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يرفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشكل قاطع اقتراحًا قدمته مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، وتأليف حكومة تكنوقراط لحكم القطاع، جنبًا إلى جنب مع الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية بنسختها الإنكليزية، انتقد سموتريتش مصر لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي، وقال: "بعد سنوات سمحت فيها مصر، من خلال غض الطرف، لحماس بالتسليح المجنون، كما انكشف الآن، فإن التدخل الوحيد الذي يمكن أن تقوم به في غزة هو السماح لسكان القطاع بعبور حدودها في طريقهم إلى دول أخرى".

لا تفويض

أضاف الوزير، الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، أن حكومة الحرب الإسرائيلية لا تملك تفويضًا للموافقة على مثل هذه الخطة، مؤكدًا أن حزبه "لن يكون شريكًا في حكومة توافق على إنهاء الحرب أو تسمح بمشاركة السلطة الفلسطينية في حكم غزة".

وتابع سموتريش: "لا يملك مجلس الوزراء الحربي تفويضًا بوقف الحرب قبل تحقيق جميع الأهداف المرسومة، ولن تشارك قطر ولا مصر في مستقبل القطاع. فعلينا ألا نكرر أخطاء الماضي، ومن يعتقد أن إسرائيل ستوافق على تشكيل حكومة تشارك فيها حماس والسلطة الفلسطينية تحت ستار التكنوقراط، فهو واهم".