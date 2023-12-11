إيلاف من بيروت: في مقابلة إذاعية الثلثاء، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على استمرار الحرب ضد حماس، قائلًا إنه يرى "صحوة مذهلة في شعب إسرائيل". وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أكد سموتريش عدم السماح باستمرار التهديد الآتي من الشمال، وعنى بذلك حزب الله في لبنان.

اضاف سموتريش أن الحرب في غزة مستمرة: "إننا ندمر الشر الفظيع التي تمثله حماس وداعش في غزة، ونزيل ما يهدد مواطني إسرائيل، ونعيد السلام والأمن إلى سكان الجنوب، وليس إليهم فقط، ولكن أيضًا إلى الشمال. فهذه هي المهمة وهذا هو التحدي وهذا ما سيضمن أن الضحايا لم يسقطوا عبثًا".

تابع سموتريش قائلًا إن الحرب في غزة "تتقدم بطريقة استثنائية". قال: "نرى صحوة لا تصدق في شعب إسرائيل، ونرى دعمًا هائل يقدمه للجيش".

تهديد صريح

ووجه سموتريش رسالة إلى حزب الله في لبنان، قائلًا: "لا يمكن أن نسمح لمثل هذا التهديد، ولا لهذه الوحوش بالاختباء خلف السياج. نحن هناك بكل قوتنا، وحزب الله يفهم جيداً أنه إذا تجرأ على إسرائيل فسيكون دوره هو التالي".

أضاف: "سنسوي بيروت بالأرض، بل سنسوي لبنان بالأرض".

تابع سموتريش: "غزة مسألة معقدة، ولا شك في أن حزب الله أكثر تعقيدًا. نحن ملزمون إزالة التهديد عن سكان الشمال أيضا، لإعادة ما يقرب من 70 ألف شخص منفيون في بلادهم، فهذا واقع غير طبيعي لا يمكن أن يستمر فترة طويلة. يجب أن يعودوا إلى ديارهم، وأن يشعروا بالأمان".

وختم بالقول: "لا أحد في إسرائيل يقبل بالسماح للواقع على الحدود مع لبنان بالاستمرار، أو بالعودة إلى ما قبل 6 أكتوبر".