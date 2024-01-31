غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 26900 قتيلا و65949 مصابا، منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس" في السابع من تشرين الاول (أكتوبر).

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه إلى 560 جنديا والمصابين إلى 2797.

اعدامات ميدانية

من جهةٍ أخرى، نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" خبرًا عن نادي الأسير الفلسطيني، حول تصاعد عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين، في ضوء استمرار الحرب على قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي.

وقال النادي في بيان له الأربعاء، إنه تم العثور على جثامين 30 شخصا داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

وأشار البيان إلى "تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرِج عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيها شهادات لنساء وأطفال".

ونوه النادي إلى أن إسرائيل ترفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصير المعتقلين وأماكن احتجازهم حتى اليوم.