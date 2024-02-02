إيلاف من بيروت: قتل ثلاثة من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، هم إيراني وعراقي وثالث مجهول الهوية، في غارات إسرائيلية فجر الجمعة، استهدفت مزرعة على طريق عقربا – السيدة زينب تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، قرب المدرسة المهنية وإدارة الحرب الإلكترونية جنوب دمشق.

وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية مقتل المستشار في الحرس الثوري سعيد عليدادي، ووصفته بحارس المرقد، في إشارة إلى "مرقد السيدة زينب" حيث سقط، متهمة إسرائيل بقتله، فيما قالت "فرانس برس" إن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على هذه الغارة.

وكان محيط منطقة السيدة زينب قد شهد قبل أيام غارات إسرائيلية أدت إلى مقتل 8 عناصر من المليشيات الموالية لإيران.

كما طالت الغارات الإسرائيلية موقعاً كان قد أخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية أخرى، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وسط محاولات الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم الإسرائيلي.

يأتي هجوم اليوم، ومقتل المستشار الإيراني، بعد يوم واحد من قرار طهران سحب مستشاريها وكبار ضباط الحرس الثوري من سوريا، تجنبًا لوقوع المزيد من الخسائر البشرية بينهم، ونحسبًا لأي رد فعل انتقامي أميركي بعد الهجوم الذي استهدف الأحد الماضي قاعدة البرج 22 على الحدود السورية – الأردنية، وأسفر عن سقوط 3 جنود أميركيين وجرح 34 آخرين.

وبحسب المرصد، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية ثماني مرات منذ مطلع عام 2024: خمس مرات بغارات جوية، وثلاث مرات بغارات برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 17 هدف.