إيلاف من بيروت: رفع أمير سعيد إيرواني، الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، تبرأت فيها بلاده من المجموعات التي تهاجم الأميركيين في المنطقة، قال فيها إن إيران "غير مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة".

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، كتب إيرواني في رسالة بعث بها إلى نظيره الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن: "الادعاءات بتورط إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا تتضمن إشارات غير مبررة، لا أساس لها من الصحة".

لا صحة لها

وأكد إيرواني في رسالته رفض إيران القاطع "مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا: "لا توجد أي مجموعة تابعة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تخضع للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لجمهورية إيران الإسلامية أو تعمل بالنيابة عنها. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة".

وكانت إيران نفت أي علاقة لها بالهجوم الأخير على القاعدة الأميركية المحاذية لحدود الأردن، والذي سقط فيه 3 جنود أميركيين وجرح 34 آخرين، فيما تؤكد السلطات الأميركية تورط إيران وأذرعتها في الهجوم، متوعدة الردّ.