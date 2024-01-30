قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب العشرات بعد أن أصابت طائرة بدون طيار موقعا عسكريا في الأردن يعرف باسم "قاعدة البرج 22"، فماذا نعرف عن هذه القاعدة الأمريكية؟

تحتل "قاعدة البرج 22" موقعا مهما استراتيجيا، وتقع في أقصى نقطة شمالية شرقية حيث تلتقي حدود البلاد بسوريا والعراق.

ولا يعرف سوى القليل عن هذه القاعدة. ويشمل دورها الدعم اللوجستي، وهناك 350 من عناصر الجيش الأمريكي والقوات الجوية في القاعدة.

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وتقع قاعدة "البرج 22" بالقرب من مقر حامية التنف، الذي يقع في الناحية السورية من حدود الأردن.

وتضم الحامية عددا صغيرا من القوات الأمريكية. وكانت التنف أساسية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتولت دورا في إطار استراتيجية أمريكية لاحتواء الحشد العسكري الإيراني في شرق سوريا.

وتقع قاعدة البرج 22 على مقربة من القوات الأمريكية في التنف لدرجة أنها يمكن أن تساعد في دعمها، وفي نفس الوقت بإبمكانها مواجهة المسلحين المدعومين من إيران في المنطقة والسماح للقوات بمراقبة فلول تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

القوات الأمريكية في الأردن

الجيش الأردني هو أحد أكبر المستفيدين من النظام الأمريكي للتمويل العسكري الأجنبي .

ولدى المملكة المئات من المدربين الأمريكيين وهي واحدة من الحلفاء الإقليميين القلائل الذين يجرون تدريبات مكثفة مع القوات الأمريكية على مدار العام.

ومنذ بدء الصراع السوري عام 2011، أنفقت واشنطن مئات الملايين من الدولارات لمساعدة عمان في إنشاء نظام مراقبة يعرف باسم برنامج أمن الحدود لوقف تسلل المتشددين من سوريا والعراق، وفق وكالة رويترز للأنباء.

ومن غير الواضح ما هو نوع الأسلحة التي يتم الاحتفاظ بها في القاعدة، والدفاعات الجوية المستخدمة، وكيف أمكن مهاجمة القاعدة بالمسيرات.

واكتفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالرد على بي بي سي عبر بيانات صادرة عنها، وقالت في آخر تحديث إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وارتفع عدد الإصابات إلى 34.

وقال البنتاغون إن الهجوم "أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار على قاعدة تقع شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية".

وفي المقابل، قالت الحكومة الأردنية في وقت سابق، والتي أدانت الهجوم أيضا، إنه وقع في قاعدة التنف داخل الأراضي السورية. ولم يتسن لبي بي سي الحصول على مزيد من التفاصيل حول "البرج 22" من جهات رسمية أردنية.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، قالت إن الهجوم وقع "على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية".

وأوضح البيان الصادر عن البنتاغون أن هناك "ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة، ويقومون بعدد من وظائف الدعم الرئيسية، بما في ذلك دعم التحالف من أجل الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة الإسلامية".