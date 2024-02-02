بغداد: توعدت حركة النجباء، أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لإيران، الجمعة القوات الأميركية بمواصلة الهجمات ضدها في الشرق الأوسط، رغم تهديدات واشنطن بالرد على مقتل ثلاثة من جنودها في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن.

وأعلنت الحركة التي يتزعمها أكرم الكعبي وتمثل أحد الفصائل الرئيسية في "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان أن "أي أستهداف (اميركي) سيواجه برد يناسبه"، مؤكدة "لن نتوقف حتى تحقيق أمرين، هما إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأميركي من العراق".

الكتائب علقت

واتهمت واشنطن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة نهاية كانون الثاني/يناير ضد "برج 22" (تاور 22)، وهي قاعدة للدعم اللوجستي تقع في الصحراء الأردنية عند الحدود مع سوريا. وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وكانت كتائب حزب الله المنضوية في "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت نهاية كانون الثاني/يناير الماضي "تعليق" هجماتها ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا.

وأكدت حركة النجباء في بيانها الصحافي الجمعة "نحترم (هذا القرار) ونقدر ذلك".

لكنها شددت على أن "المقاومة الإسلامية في العراق بفصائلها الأخرى مستمرة بقرارها حتى تحقيق مطالبها" الممثلة ب "إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأميركي من العراق".

بايدن مصرّ

وأتى بيان حركة النجباء فيما يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لاستقبال جثامين الجنود الثلاثة الذي قضوا في الهجوم، في قاعدة جوية عسكرية قرب واشنطن.

وتعهد بايدن الرد على الهجوم من دون الكشف عن موعده وطبيعته.

منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تعرضت القوات الأميركية والتحالف الدولي المناهض للجهاديين في العراق وسوريا، لأكثر من 165 هجوما، في انعكاس مباشر للحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.