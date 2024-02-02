موسكو: رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مساهمة المواطنين الروس بنشاط في جمع الأموال والتجهيزات ومساعدة الجنود على الجبهة تدل على وحدة المجتمع، وتبشر بالنصر الأكيد.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في النصر خلال حديثه في منتدى "كل شيء من أجل النصر!"، الذي عُقِد في مدينة تولا، حيث قال: سمعت بأن مبلغ 11 مليار روبل جمعته الجبهة الشعبية في منطقة إيركوتسك خلال عام ونصف.. الأمر لا يتعلق بالمبلغ بقدر ما هو مهم أن ترى الناس يذهبون ويقدمون ما باستطاعتهم حتى ولو القليل، لدعم رجالنا الذين يخاطرون بحياتهم.

وفيما أشار إلى أن قرار زيادة الدعم للمقاتلين جاء استجابة لرغبات الجنود المتواجدين على الجبهة، قال: هذه الاستجابة لاحتياجات الأشخاص الذين يقاتلون من أجلنا، تُشكّل دليلاً على وحدة المجتمع الروسي، ووحدة روسيا البلد المتعدد الجنسيات والطوائف واللغات. فهذا الاهتمام المشترك بمستقبل البلاد يبعث على الدهشة، وهذا التضامن الشعبي سيضمن انتصار روسيا.

تحديث القوات النووية

وأعلن بوتين خلال الحوار في "المنتدى" أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تم تحديثها بشكل شبه كامل ـ بنسبة 95%.

وقال: "لدينا قوات نووية استراتيجية محدثة بالكامل تقريبا بنسبة 95%. وبلغ تحديث مكونها البحري 100% تقريبا".

وأكد الرئيس الروسي أن ذلك يشكل "حامية جيدة وموثوقة لأمننا الاستراتيجي، وذلك بالمعنيين الحرفي والمجازي".

وأضاف: "سنحقق نفس النتائج في تجهيز الجيش والأسطول البحري بمجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية، بما في ذلك النماذج الواعدة للجيل الجديد، وسننفذ بالتأكيد هذه الخطط وإياكم".