موسكو: أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لا تخطط لنشر أسلحة نووية خارج أراضيها باستثناء تلك المنشورة في بيلاروسيا.

وأكد في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع مبعوثي ونواب مبعوثي دول مجموعة "بريكس": "روسيا تتحلى بأقصى درجات المسؤولية إزاء أسلحتها النووية في بيلاروسيا".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في آذار (مارس) الماضي أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأشار حينذاك، إلى أن روسيا لن تنتهك التزاماتها الدولية، بل فعلت ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود، عندما نشرت أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.

بيلاروسيا تؤكد

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2023 أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الأسلحة النووية الروسية وصلت إلى أراضي بلاده ونُشِرَت في الموقع المخصص لها وهي بحالة جيدة.