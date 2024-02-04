إيلاف من لندن: عرضت الشرطة البريطانية مكافأة تصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به في هجوم كيميائي في جنوب لندن.

وقالت شرطة العاصمة إن عبد الشكور إيزيدي شوهد آخر مرة وهو يغادر محطة مترو أنفاق تاور هيل في 31 يناير الساعة 21:33 بتوقيت غرينتش.

وقال المحققون إن الأشخاص الذين يعرفون مكانه لم يتقدموا بعد، للإفادة عنه.

واستهدف الهجوم، سيدة وطفلتيها، وهي معروفة لدى إيزيدي، وحالتها حرجة لكنها مستقرة في المستشفى.

ووقع الهجوم - الذي تم تنفيذه بمادة قابلة للتآكل - في شارع ليسار في كلافام الساعة 19:25 يوم الأربعاء.

ويقال إن الأم، 31 عامًا، تعرضت لإصابات غيرت حياتها، بينما عانت ابنتيها، البالغتين من العمر ثلاث وثمانية أعوام، من إصابات ليست "خطيرة كما كان يعتقد في البداية".

مادة قلوية

وقال رئيس شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) جون سافيل إن التحليل المختبري للمادة من موقع الهجوم وجد أنها "مادة قلوية مركزة وقوية للغاية، إما هيدروكسيد الصوديوم السائل أو كربونات الصوديوم السائلة".

وأضاف أن "المزيد من التحقيقات جارية بما في ذلك المقارنة مع الحاويات التي تم الاستيلاء عليها من عنوان إيزيدي في نيوكاسل".

وتلقت شرطة العاصمة عشرات المكالمات بعد الحادث، وأجريت عمليات بحث في عنوانين في شرق لندن وثلاثة في نيوكاسل.

تحركات إيزيدي

ومنذ الهجوم الذي وقع ليلة الأربعاء، كشفت الشرطة عن مزيد من المعلومات حول تحركات إيزيدي. وغادر اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا منطقة نيوكاسل في الساعات الأولى من يوم الأربعاء قبل أن يسافر إلى العاصمة.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الإيزيديين في متجر تيسكو في طريق كالدونيان، إسلينغتون، شمال لندن، يوم الأربعاء الساعة 20:38.

وفي الساعة 21:00، تم التقاطه على كاميرا المراقبة وهو يدخل محطة مترو أنفاق كينغز كروس ويستقل قطار خط فيكتوريا المتجه جنوبًا. وأظهرت صورة نشرتها الشرطة الرجل مصابا بجروح خطيرة في الجانب الأيمن من وجهه.

وقالت الشرطة إنه وصل إلى فيكتوريا الساعة 21:10 وقام بتغيير القطارات للسفر باتجاه الشرق على خط المنطقة الساعة 21:16.

وحاولت ثلاث نساء ورجل إيقاف المهاجم أثناء فراره من مكان الحادث. كما كان المهاجم حاول الخروج بسيارة لكنه اصطدم بسيارة متوقفة ثم ركض سيرا على الأقدام نحو كلابهام كومون.

وخرج ثلاثة أفراد من الجمهور الذين جاءوا لمساعدة الأسرة من المستشفى مصابين بحروق طفيفة. بينما تم علاج خمسة ضباط حضروا الهجوم وغادروا المستشفى الآن.

مهمة مشتركة

وتعمل شرطة العاصمة مع وزارة الداخلية، وقوات الحدود البريطانية، وهيئة التأشيرات والهجرة البريطانية، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وشرطة النقل البريطانية والعديد من قوات الشرطة الأخرى في البحث.

وقالت الشرطة إنه تم تعميم تفاصيل الإيزيدي على جميع قوات الشرطة والموانئ البريطانية.

وقال داريوس نسيمي، من جمعية أفغانستان وآسيا الوسطى الخيرية، في مناشدة مباشرة للإيزيدي: "أريدك أن تذهب مباشرة إلى مركز الشرطة على الفور. "لديك إصابة خطيرة تحتاج إلى علاج، ولكن الأهم من ذلك، يجب عليك أن تفعل الشيء الصحيح وتسلم نفسك للشرطة".

وأكدت بي بي سي أن عبد الشكور إيزيدي، الذي يعتقد أنه سافر على متن شاحنة من أفغانستان في عام 2016، أدين بارتكاب جريمة جنسية في عام 2018.

اعتداء جنسي

وقالت النيابة العامة الملكية إنه حُكم عليه في 9 كانون الثاني (يناير) 2018 بعد اعترافه بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاعتداء الجنسي وأخرى بالتعرض.

وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في محكمة نيوكاسل كراون وتم وضعه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 10 سنوات.

وحصل إيزيدي في وقت لاحق على حق اللجوء بعد محاولتين فاشلتين.

وسمح له بالبقاء في البلاد بعد أن أكد كاهن أنه تحول إلى المسيحية. ويمكن لطالب اللجوء أن يطلب اللجوء في المملكة المتحدة إذا كان يخشى الاضطهاد الديني في بلده الأصلي.

ولم يُعرف بعد أي طائفة مسيحية دعمت ادعاء الرجل. وأكدت الكنيسة الكاثوليكية في شمال شرق البلاد أنه كان جزءًا من مشروع خيري للعدالة والسلام، لكنها لم تؤكد بعد ما إذا كان قد تلقى المساعدة بطرق أخرى.

