إيلاف من لندن: نشرت شرطة العاصمة البريطانية صوراً لمتظاهرين قالت إنها تتطلع إلى التعرف عليهم "فيما يتعلق بجرائم كراهية" في مسيرة يوم السبت المؤيدة للفلسطينيين.

ونشرت قوة سكوتلاند يارد، الصور في سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وناشدت أي شخص يمكنه التعرّف على الأشخاص الموجودين في الصورة الاتصال بالشرطة.

وكان مئات الآلاف من الأشخاص شاركوا في مسيرة في العاصمة يوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية.

وبينما ظلت المظاهرة سلمية إلى حدٍ كبير، سرعان ما بدأت الصور تنتشر عبر الإنترنت تظهر العديد من المتظاهرين وهم يحملون لافتات معادية للسامية.

وحسب قناة (سكاي نيوز)، أظهرت إحدى الصور امرأة تحمل لافتة عليها نجمة داود اليهودية ملفوفة حول صليب معقوف نازي، مع شعار: "لا ينبغي لأي سياسي بريطاني أن يكون صديقًا لإسرائيل".

عصابات راس حماس

وأظهر مقطع آخر أفرادا يرتدون ما وصف بأنه عصابات رأس على طراز حماس. وبينما تجمع المتظاهرون في بداية الطريق في هايد بارك، سُمعت أيضًا هتافات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وينظر العديد من اليهود إلى هذا الشعار على أنه معاد للسامية، ويؤخذ على أنه يعني دعوة للقضاء على إسرائيل.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنها لاحظت كتابات على الجدران على طريق الاحتجاج تقارن ما يحدث في غزة بالمحرقة، رغم أنه من غير المعروف ما إذا كان ذلك قد قام به أحد في المسيرة.

وشوهد الوزير الحكومي مايكل غوف أيضًا في لقطات تجمهر فيها متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في محطة فيكتوريا.

اعتقالات

وقالت الشرطة مساء السبت إنه تم اعتقال 126 شخصا في أعقاب المسيرة.

واعترضت الشرطة نحو 150 متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين بعد انفصالهم عن المسيرة في لندن. ومن المفهوم أنه لم يتم القبض على جميع هؤلاء المتظاهرين.

وفي وقت سابق، قالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 92 متظاهرا يمينيا بعد اشتباكات مع الشرطة.

ووصف مساعد مفوض شرطة العاصمة مات تويست في بيان "العنف الشديد" من قبل المتظاهرين اليمينيين تجاه الشرطة بأنه "غير عادي ومثير للقلق العميق".

وأصيب تسعة ضباط، احتاج اثنان منهم إلى العلاج في المستشفى، حيث منعوا حشدًا عنيفًا من الوصول إلى النصب التذكاري أثناء إقامة مراسم إحياء الذكرى.

وأضاف مساعد المفوض تويست أن الشرطة شاهدت أيضًا مجموعات منشقة عن المسيرة المؤيدة للفلسطينيين تتصرف "بطريقة مخيفة".

مخاوف الجالية اليهودية

وقال: "في حين أن مسيرة حملة التضامن مع فلسطين لم تشهد هذا النوع من العنف الجسدي الذي قام به اليمين، فإننا نعلم أنه بالنسبة للجاليات اليهودية في لندن، التي ندرك تمامًا مخاوفها واهتماماتها، فإن تأثير جرائم الكراهية، وخاصة معاداة السامية، وقال إن الجرائم لا تقل أهمية".

واضاف: "اعترض الضباط مجموعة مكونة من 150 شخصًا كانوا يرتدون أغطية للوجه ويطلقون الألعاب النارية. وتمت الاعتقالات بعد أن أصابت بعض الألعاب النارية الضباط في وجوههم".

وقال إن هناك أيضًا عددًا من الجرائم الخطيرة التي تم تحديدها فيما يتعلق بجرائم الكراهية والدعم المحتمل للمنظمات المحظورة التي تحقق فيها الشرطة بنشاط.

وأضاف أن تحديد مكان المشتبه بهم واعتراضهم لم يكن يمثل تحديًا فقط بسبب حجم الحشد، ولكن أيضًا بسبب عدد الضباط الذين اضطروا إلى نشرهم "ردًا على العنف الذي تمارسه الجماعات اليمينية".